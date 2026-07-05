消失近半世紀日月潭「鬼臉蟬」現蹤 專家：苦等10多年總算拍到

台灣爺蟬為珍稀保育類野生動物，也是台灣體型最大的蟬，一度遭大量捕捉，加上棲地破壞，導致數量稀少，過去日月潭區周邊也可見，但消失近半世紀，當地生態講師戶外探查時驚見台灣爺蟬竟再次現蹤，十分驚喜，透過鏡頭開心紀錄。

台灣爺蟬是台灣體型最大的蟬，以台灣梭羅木為食，每年5到6月間，若蟲會爬出土壤羽化為成蟲，並在樹冠間發出宏亮鳴聲，而其體色漆黑，中胸背板下方青色部分有兩個黑點，宛如一雙眼睛，也有「黑美人」、「青頭蟬」、「鬼臉蟬」之稱。

正因為台灣爺蟬體型大、外表華麗，過去一度遭到大量捕捉製成標本，加上其分布的中海拔山區被大量開發，由於棲地遭受破壞，台灣梭羅木也減少，嚴重影響爺蟬生存，導致其族群數量銳減，因此被公告為珍貴稀有的二級保育類野生動物。

日月潭地區早年也曾有台灣爺蟬分布，可隨潭區周邊開發，且觀光活動密集後，爺蟬銷聲匿跡，沒想到，當地水沙連社區大學上個月進行戶外生態探查時，意外在猫囒山、茶及飲料改良分場附近發現，消失近半世紀的台灣爺蟬竟然再次現蹤。

南投縣水沙連社區大學生態講師沈揮勝說，當地父執輩長者曾提過在20、30年前有見過台灣爺蟬，後來再也沒看過牠們出現，他為此密切關注日月潭區周邊生態10多年，期盼能見到爺蟬，卻一直讓他失望，沒想到能在有生之年美夢成真。

他表示，林業試驗所蓮華池研究中心旁的台灣梭羅木，5年前曾出現台灣爺蟬，但該位址距日月潭區達10多公里，上個月才在日月潭區周邊拍到牠，確切記錄台灣爺禪消失近半世紀後真的回到日月潭區，研判周邊闊葉林應該有梭羅木。