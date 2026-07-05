李四川出席寵物用品展 再提3大寵物友善政策

國民黨新北市長參選人李四川今天出席「2026展昭台北寵物用品展」，繼日前提出6大動保政策後，再拋出三項寵物友善政策，包括推動寵物可陪同洽公、每年舉辦「新北寵物嘉年華」，以及建立「新北寵物友善城市指數」，盼打造更友善的養寵環境。

李四川表示，新北市是全台寵物登記數最多的城市，一座進步的城市，不只是有寵物公園、寵物醫療資源，更應該讓民眾帶著毛小孩生活成為自然且被尊重的日常。他指出，日前提出的六大動保政策，涵蓋醫療照護、友善空間及生命教育等面向，獲得不少飼主及動保團體肯定，因此今天再提出三項政策，回應現代家庭養寵需求。

李四川承諾，未來將在兼顧公共秩序與安全前提下，逐步推動寵物友善洽公環境，開放民眾攜帶寵物進入特定政府機關，讓毛小孩能陪伴飼主辦理結婚登記等人生重要時刻。

此外，他也主張每年舉辦「新北寵物嘉年華」，結合寵物認養、市集、飼養教育、免費健康檢查及互動體驗等活動，打造毛小孩與飼主共同參與的年度盛會。

李四川也表示，將建立「新北寵物友善城市指數」，盤點各行政區在寵物設施、公共空間、友善店家、認養推廣、醫療資源及飼主服務等面向的表現，作為未來市府推動寵物政策及持續改善的依據。

李四川說，希望透過政策讓新北成為對人、對生命都友善的城市，讓飼主與毛小孩都能安心生活、自在同行。

李四川參觀展場時，不少飼主帶著貓狗主動上前合影、寒暄，不少毛孩也在主人陪伴下與李四川互動，有的搖尾撒嬌、有的好奇張望，吸引不少民眾駐足圍觀，現場氣氛輕鬆熱絡。

國民黨新北市長參選人李四川出席2026展昭台北寵物用品展，參觀寵物展區並與業者交流。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川（中）與立委洪孟楷（左二）參觀寵物用品展，與導盲犬及現場業者合影留念。圖／李四川競辦提供