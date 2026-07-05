李四川再拋3項動保政見 主張辦寵物嘉年華、打造寵物友善城市

國民黨新北市長參選人李四川今天出席展昭台北寵物用品展，除重申先前提出的六大動保政策外，再加碼提出3項新政見，包括每年舉辦「新北寵物嘉年華」、建立寵物友善城市指標，以及推動民眾可攜帶寵物至公家機關洽公，盼打造更友善的毛孩城市。

李四川表示，自己過去曾養過一隻貓、一隻狗，雖然現在沒有養寵物，但很高興看到展昭每年舉辦寵物用品展，讓許多飼主與寵物家庭齊聚交流。

談及寵物政策，李四川指出，若年底順利當選新北市長，將在既有6大動保政策基礎上，再推動3項措施。首先，每年舉辦一次「新北寵物嘉年華」，結合認養推廣、寵物市集、飼養教育及寵物健康檢查等活動，提升市民參與及動保觀念。

第2，他表示，將建立「寵物友善城市」指標，盤點各行政區在寵物設施、公共空間、友善店家、認養推廣、醫療資源及飼主服務等面向的表現，作為市府未來持續改善政策的依據。

此外，李四川也提出，希望推動民眾可攜帶寵物至公家機關洽公。他表示，現在愈來愈多人帶著毛小孩外出，在不影響公共秩序及安全的前提下，希望讓愛護寵物的家庭，未來能帶著寵物到公部門洽公，打造更便利的友善環境。