賴清德逛寵物展試吃寵物肉乾 李四川笑說：不跟毛小孩爭

賴清德總統日前出席「2026展昭台北寵物用品展」開幕時，因應攤商邀請，當場試吃標榜「人寵共食」的天然寵物肉乾，並直呼「非常好吃」，國民黨新北市長參選人李四川今同樣出席寵物用品展，被問及相關話題時笑回「就讓給毛小孩去吃，我就不要跟毛小孩來爭食物。」

賴清德日前出席寵物用品展時，有業者介紹一款主打無添加、強調人類也能食用的天然雞肉條，並邀請賴清德試吃，賴接過後當場品嚐，笑著表示「非常好吃」、「很香」，還購買數包產品帶回，引發現場幕僚及總統府發言人郭雅慧驚訝反應，畫面隨後在網路上引起討論。

國民黨新北市長參選人李四川今天同樣出席展昭台北寵物用品展，媒體詢問是否也會想嘗試寵物食品時，李四川笑著回應：「我想我就讓給毛小孩去吃，我就不要跟毛小孩來爭食物。」

李四川表示，自己以前曾養過一隻貓、一隻狗，現在雖然沒有養寵物，但很高興看到展昭每年舉辦寵物用品展，讓許多寵物家庭能夠齊聚交流。