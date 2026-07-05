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牢記狗狗中暑徵兆 飼主把握時間做這個動作 別讓愛犬直奔「汪星球」

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
獸醫師提醒，別讓毛小孩常吃市售冰淇淋，成分高糖高油，毛小孩吃多了，容易出現腸胃道或腹瀉等問題。圖／詹育哲提供
獸醫師提醒，別讓毛小孩常吃市售冰淇淋，成分高糖高油，毛小孩吃多了，容易出現腸胃道或腹瀉等問題。圖／詹育哲提供

酷夏高溫，熱傷害通報人數直線上升，對於毛小孩來說，溫度超過30度以上的環境，宛如承受酷刑，因為狗狗身上幾乎沒有汗腺，如果待在戶外、未能透風的房間、冷氣不強的車內，均可能引發中暑，一旦未能及時搶救，死亡機率極高。

獸醫師詹育哲表示，狗狗身上幾乎沒有汗腺，唯一汗腺是在腳底肉墊，所以高溫時，狗狗走路，留下濕濕的小腳印，這就代表正在排汗。但腳底肉墊排汗作用有限，主要還是透過喘氣、呼氣、流口水來散出體內多餘的熱量。

如何避免讓毛小孩中暑？詹育哲提醒，首先不要在接近中午與下午等高溫時段，帶著毛小孩至戶外活動。尤其是大熱天走在柏油路上，恐將燙傷腳底肉墊，嚴重影響排汗。

哪些狗容易中暑？詹育哲提醒飼養下列兩大類的狗狗的飼主，務必提高警覺。

一、短鼻子的狗狗：巴哥、法鬥等短吻犬，因在呼吸道先天發育上較差，因此，透過「哈、哈、哈」等喘氣方式的散熱效果也較差。

二、胖狗、長毛狗、體型較大的狗也容易中暑，家裡如果飼養薩摩耶犬、長毛黃金獵犬、二呆（哈士奇）、秋田、大白熊犬（庇里牛斯山犬），均應提高警覺。

狗狗中暑前的兩大徵兆？

一、呼吸變得急促，且大聲，猛流口水

二、活動力變差、逐漸走不動，甚至倒下。

狗狗中暑時，該如何緊急處置？詹育哲提出保命的兩大作法：

一、以室溫的冷水將毛小孩毛髮淋濕，連皮膚都濕濕的。切記不可直接淋上冰水，這會讓皮膚血管收縮，散熱狀況更差。

二、淋濕後，再將電風扇對著狗狗吹，盡量讓毛上的水蒸發，藉此，快速地降低體溫。

口中含著冰淇淋，為許多人酷夏的一大樂趣，詹哲育表示，飼主夏天吃冰時，也常往毛小孩嘴巴裡塞，或讓讓牠用舌頭舔，但市售冰淇淋高糖高油，毛小孩吃多了，容易出現腸胃道或腹瀉等問題。國內業者最近推出寵物冰淇淋，低糖，添加益生菌，飼主不用擔心毛小孩變胖，也可維持腸胃道菌相平衡。

毛小孩 中暑 狗狗

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