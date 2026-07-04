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楊梅男童遭4狗「圍堵撕咬」緊追不捨 家屬怒轟抓不到狗：非首個被咬的

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園楊梅傳出狗群攻擊男童事件，2日下午，一位男童走在路上，被突然衝出來的4隻狗圍堵攻擊，男童嚇得逃跑跌倒在地，狗群依舊緊追要撕咬攻擊，男童媽媽批評「動保處抓不到狗，兒子不是第一個被咬的」。 情境示意圖／Ingimage
桃園楊梅傳出狗群攻擊男童事件，2日下午，一位男童走在路上，被突然衝出來的4隻狗圍堵攻擊，男童嚇得逃跑跌倒在地，狗群依舊緊追要撕咬攻擊，男童媽媽批評「動保處抓不到狗，兒子不是第一個被咬的」。 情境示意圖／Ingimage

桃園楊梅傳出狗群攻擊男童事件，2日下午，一位男童走在路上，被突然衝出來的4隻狗圍堵攻擊，男童嚇得逃跑跌倒在地，狗群依舊緊追要撕咬攻擊，男童媽媽批評「動保處抓不到狗，兒子不是第一個被咬的」，桃園動保處回應，已經找到狗群生活地點，仍在尋找飼主或是否為愛心人士眷養。

男童媽媽貼出監視器畫面，男童從監視器右方跑過來，四隻狗追著他撲倒要攻擊男童，即便男童想要逃離狗群攻勢，已經嚇到跌倒在地，四隻狗仍緊追不放，畫面讓人看得膽戰心驚。

桃園動保處表示，動保處已經找到四隻狗的生活地點，現場有看到籠子及生活痕跡，暫時還不確定是餵養人還是飼主，不論對方是誰，都將追究責任，動保處持續找人中。

動保處表示，如果是愛心人士，但已經有眷養行為，狗群也已經有危險性，為什麼還要放出來活動，即便處理難度較高，但確定是有餵養人，就會視為飼主角色，就會要求該負起應有的責任。

桃園

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