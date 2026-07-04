打架打到鬧離家？北市動物園棕蜘蛛猴「跳水逃跑」 獸醫將麻醉帶回

台北市立動物園又傳動物脫逃，動物園說明，主要是棕蜘蛛猴吵架跳水後上岸，從防務區脫逃，但目前仍在園區內，獸醫正計畫麻醉後帶回觀察。

台北市立動物園發言人曹先紹說明，初步了解，由於季節更迭動物彼此也會有遷移，但過程中有隻棕蜘蛛猴吵架時，血氣方剛而跳水，找到上岸處後，雖然園區內有防護，但牠找到可以脫逃地方就逃到兒童區，所幸都在園區內，獸醫已計畫麻醉後帶回園內。

他也說，由於棕蜘蛛猴不諳水性，所以跳到水裡後能上岸也是萬幸。

動物園表示，棕蜘蛛猴擁有細長的四肢和強而有力的尾巴，能輕鬆在樹林間移動，且具有高度社會化群居動物，並在白天活動。

不過，這也並非第一次動物園有動物脫逃，日前小食蟻獸「黑妞」出走，幸運的是，「黑妞」仍在園區內，最後也被工作人員發現，正在過馬路要後往雨林區花坡下切，走至太陽能時鐘（雨林區前花鐘）木棧道，順利將其帶回觀察，沒有大礙。