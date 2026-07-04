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全國首創 新北動物長照園區啟用

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導
新北市中和動物之家轉型為全國首座動物長照園區，昨天舉行啟用典禮。市長侯友宜宣布2項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護。記者王長鼎／攝影
新北市中和動物之家轉型為全國首座動物長照園區，昨天舉行啟用典禮。市長侯友宜宣布2項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護。記者王長鼎／攝影

新北市中和動物之家轉型為全國首座動物長照園區昨正式啟用。市長侯友宜宣布兩項動物福利新措施，包括認養長照動物提供終身免費醫療照護，及開辦動物長照復健教育免費課程，以實際行動提升動物照護品質。

侯友宜表示，中和動物之家是全國首座動物長期照顧園區，全方位照顧老化、失智及身心障礙的動物，動物園區也曾獲得中華建築金石獎及國家卓越建設獎優質獎殊榮，展現動物福利融入公共建設的成果。

侯友宜說，新北特別推出有寵物長照醫療照顧卡，只要認養新北市動物之家的犬貓，終身可在動物之家免費醫療照顧。

中和動物之家轉型後，增設有動物長照復健設施及戶外運動區，另重新規畫籠舍空間，提升犬隻活動自由度，且考量高齡及行動不便動物需求，導入可調式燈光系統及友善色彩設計，設置低矮觀景窗，讓行動不便毛寶貝能享受陽光與戶外景觀。

新北市動保處表示，新北市有八家公立動物之家，現階段照護犬貓約一千兩百隻，將持續推動「一所一特色」轉型政策。如瑞芳動物之家新建啟用，被譽為「山中教堂」；三芝動物之家今年三月成立「新北市野生動物救傷收容中心」；板橋動物之家將成立全國首座貓友善環境空間示範區等。

動保處說明，民眾只要認養新北市動物之家毛寶貝就可獲得「新北認養成犬入新厝六好禮」，今年更針對高齡及特殊需求動物加碼提供新北幣兩千元支持方案，希望透過更多資源降低照護負擔，鼓勵民眾提供毛寶貝一個溫暖家庭。

長照 新北 侯友宜 動物之家

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