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動保員身懷絕技 幫長照毛孩重拾生活

聯合報／ 記者王長鼎王慧瑛／新北報導
新北市動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬重新站立、恢復行動能力。記者王長鼎／攝影
新北市動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬重新站立、恢復行動能力。記者王長鼎／攝影

新北市中和動物之家照護許多高齡、失能及重症犬隻，動保員更是臥虎藏龍，有超強輔具達人，除日常餵食與清潔，更需具備復健、護理及行為照護等專業能力，還有超強輔具達人，協助犬隻重新站立。

動保員余元鴻長期投入失能犬復健照護，善於運用PVC水管等低成本材料，量身打造專屬輔具與輪椅，協助癱瘓及截肢犬恢復行動能力，至今已成功協助逾三十隻殘疾毛孩重拾生活品質。

余元鴻也曾利用回收嬰兒車改造狗輪椅，還化身推銷員，除持續觀察犬隻步態與復健情形，不斷調整輔具設計，主動拍攝影片介紹每隻毛寶貝故事，影片上傳網路逾過二、三十萬人次瀏覽，期盼透過曝光幫助牠們找到溫暖的家。

動保員文季嬌長年照護高齡、臥床及重度失能犬隻，對於無法自行進食、吞嚥功能退化或行動不便的犬隻，她會依個別狀況製作適口性高的肉丸餐點，十分耐心一口一口餵食。

文季嬌照顧癱瘓犬隻則每日協助清理排泄物、翻身及傷口照護，預防褥瘡及感染，為臥床的狗翻身、洗澡，每個舉動都是愛與溫柔，她也當視障犬隻的眼，透過聲音、氣味及固定作息減少犬隻焦慮，讓犬隻有尊嚴且舒適地生活。

新北市動保處長楊淑方說，中和動物之家七月至年底將每月開設「寵物長期照護課程」，由專業獸醫師講授高齡及長期照護寵物飼養管理與照護知識，獸醫師也將示範高齡犬及失能犬隻的復健運動與居家訓練技巧，協助飼主提升居家長照能力。

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