異寵不只蜥蜴、守宮夯 新制上路催生南台灣首間專科醫院

農業部異寵禁養新制上路，一口氣將浣熊、河口鱷等4大類、共641種列入一般家庭禁止新飼養範圍，既有飼主須於2027年4月前完成登記；不過學者認為，少子化、高齡族、單身人口增加，異寵飼養族群擴大，帶動醫療、教育、飼養管理產業鏈，應及早建立完善法規、專業人才培育。

高雄大學社會網絡創新中心營運長楊書成指出，近年陪伴經濟崛起，讓寵物逐漸成為家庭重要成員，全台犬、貓飼養數已突破320萬隻，是新生兒人數近30倍，除了犬、貓以外，守宮、蜥蜴、陸龜、鳥類及兔鼠等異寵飼養人口也快速增加。

國內不少大專院校及技職學校相繼投入寵物照護及動物福利人才培育，樹德家商2024年成立寵物經營科，希望補足寵物產業人才缺口。

楊書成表示，異寵飼主過去屬於小眾族群，高度依賴社群平台分享飼養知識、疾病資訊與醫療經驗，從社群大數據分析發現，醫療資源不足、缺乏友善就醫環境，是異寵社群討論熱度最高的議題，對專科醫療及友善環境的需求迫切。

政府推動異寵納管後，搭配高教與技職體系積極培育人才，讓寵物產業從過去以犬、貓為主，逐漸走向更多元、精細化的發展模式。

他認為，完善法規管理，更需要醫療、教育及產業共同建立完整支持體系，才能真正提升動物福利，讓不同物種都能獲得符合需求的專業照護。

深耕異寵臨床醫療十餘年的獸醫師周明賢回憶17年前，一位阿嬤帶著年幼孫子，捧著一隻生病的歐洲陸龜四處求診，卻連遭三家動物醫院婉拒。

周明賢說，異寵不是沒有醫療需求，而是缺乏願意投入的專業醫療體系，也決定投入異寵臨床醫療，填補這塊長期被忽略的缺口。

周指出，鳥類、爬蟲類、兔鼠等異寵，不論生理構造、疾病型態、麻醉方式或住院照護，都與犬、貓截然不同，犬貓的叫聲、氣味，都可能造成異寵高度緊迫，影響治療效果，異寵醫療不只是增加看診項目，而是必須建立新的醫療模式。

他一手打造的大山異寵動物醫院將於9日開幕，候診空間犬、貓完全分流，並建置異寵專用保溫重症ICU、高精準度氣體麻醉及微創手術設備，提供不同物種專業醫療照護，將是南台灣首間獨立異寵專科醫院。

高雄大學社會網絡創新中心營運長楊書成。記者郭韋綺／翻攝

獸醫師周明賢投入建立異寵新醫療模式。記者郭韋綺／翻攝

大山異寵動物醫院是南台灣首間獨立異寵專科醫院。記者郭韋綺／翻攝