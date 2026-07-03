台大DNA比對確認彰化杜告犬死亡 飼主涉故意虐待和傷害罪被起訴

彰化市1隻年僅1歲的白色杜告母犬「健康」，遭飼主以繩子抽打哀嚎，動保團體循線找到飼主並試圖救援，「健康」卻在海邊被尋獲，但已化為白骨。彰化地檢署偵結，依違反動保法對何姓飼主提起公訴。

據了解，杜告母犬「健康」遭飼主抽打的畫面今年2月6日在網路瘋傳，新竹縣流浪動物珍愛協會追蹤關切，未料彰化動物防治所加重處罰飼主，「健康」就下落不明，有鄰居聽見牠失蹤前的淒厲哀嚎聲，但飼主聲稱送養，載到伸港鄉六股抽水站附近打開車門時牠尿遁。動保人士和團隊懸賞30萬元，最後民眾3月14日發現「健康」時已是半腐犬屍，頭骨破裂、左半邊牙齒全被拔掉，死狀甚慘。

起訴書指出，49歲何男在自宅飼養1隻名為「健康」的狗，去年12月中至今年2月5日期間接續多次以徒手毆打、持鐵鍊抽打、持麻繩抽打、以鐵鍊纏頸等方式，虐待、傷害「健康」，且在徒手毆打及持鐵鍊抽打時，會猛烈朝「健康」頭部施暴，又未能妥善照顧，導致「健康」2月5日晚間前某時因重要器官功能喪失而死亡。何男2月5日晚間9點30分許，駕車將「健康」運往彰化縣伸港鄉六股抽水站附近丟棄。

根據台大在何男自宅的「健康」睡墊上檢出的DNA，與採自六股抽水站發現的犬屍肌肉組織DNA，兩項檢體在19個STR基因座中，有16個基因座基因型完全一致（含性別決定基因座）。結果強烈支持兩樣本來自同一犬隻個體，亦即民眾在六股抽水站發現的犬隻屍體，應為「健康」無誤。因此依違反動保法中的未能提供動物其他妥善照顧，且故意虐待、傷害動物致動物重要器官功能喪失罪嫌起訴。