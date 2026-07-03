台江國家公園遭外來種埃及聖䴉入侵 鄒族獵人協助射殺移除

台江國家公園鹽水溪下游紅樹林近日出現強勢外來種埃及聖䴉入侵，林業署嘉義分署委託鄒族獵人巡查，運用合法高動能槍枝獵殺，今年嘉南地區已累計移除32隻埃及聖䴉，但因鹽水溪下游周邊仍有剩餘個體活動，呼籲民眾持續通報，清零埃及聖䴉避免危害環境。

林業署嘉義分署指出，遊客乘船經過四草綠色隧道時發現，台江國家公園流域涵蓋四草及鹽水溪口等兩處國家級重要濕地，河道兩岸及中央為紅樹林淺灘，樹叢茂密、隱蔽性高，人員僅能搭船靠近，且埃及聖䴉警覺性高，常以小群與其他鷺科鳥類混棲，移除難度高。

內政部國家公園署台江國家公園管理處現勘協調移除工作執行區域，由警政署保七總隊第七大隊全程戒護周圍民眾安全，嘉義分署與鄒族獵人團隊「飛霧文創工作室」合作執行，運用船隻前往鹽水溪河道中央紅樹林，在跨機關通力合作查獲，成功移除外來入侵鳥種。

林業署嘉義分署提醒，埃及聖䴉是強勢外來入侵種，鹽水溪下游仍有剩餘族群，因在台灣缺乏天敵而大量繁殖，與本土鳥種競爭棲地及食物，經常出現在魚塭、農田等地，並以稻苗、魚苗、魚飼料為食，造成民眾農漁業經營損失，2019年起至今全台已移除1萬8289隻。

嘉義分署強調，今年埃及聖䴉目擊多集中在台南市安南區，鹽水溪下游濕地、水埤，且出現亞成鳥體型，顯示剩餘族群仍有繁殖行為，如發現可聯絡分署05-2787006分機395，嘉義縣政府撥119、台南市政府撥1999，或於外來鳥種埃及聖䴉防治宣導臉書留言，告知目擊時間、地點及個體數量。

台江國家公園遭外來種埃及聖䴉入侵，鄒族獵人協助移除。圖／林業署嘉義分署提供

台江國家公園遭外來種埃及聖䴉入侵，鄒族獵人協助移除。圖／林業署嘉義分署提供