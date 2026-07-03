在家飼養保育類豬鼻龜 飼主上網兜售遭判刑6個月

高雄市一名黃姓男子因將二級保育類野生動物「豬鼻龜」飼養於住處水族箱，後在LINE的水族買賣群組公開兜售，卻遭民眾檢舉，被認定觸犯野生動物保育法，法官依意圖販賣保育類野生動物罪，判他有期徒刑6月，並向公庫支付4萬元。

判決書指出，黃男從2022年開始在住處將豬鼻龜與其他魚類混養在水族箱內，2024年他將豬鼻龜公開刊登在LINE水族買賣相關社群中，並留下「有興趣者私訊」等字眼，藉此尋找買家，因涉及保育類而遭民眾搜證檢舉。

黃男對犯行供認不諱，且該物種經屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，確認為珍貴稀有的二級保育類豬鼻龜無誤。

檢方指出，黃男擅自將具有野生習性的保育類豬鼻龜關養在狹小水族箱內，不僅限制其活動自由，也使其無法生長於原棲息環境，此種違反自然保育的方式已實質構成非法騷擾。

案經橋頭地院審理，法官指出，黃男無視國家保育野生動物及維護生物多樣性之規範，欠缺保育觀念，因此依法量處有期徒刑6月，但考量他沒有前科，給予緩刑2年，但必須在判決確定半年內向公庫繳交4萬元。