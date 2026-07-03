快訊

英國已無治理可能？10年換6名首相大亂鬥

無人機條例朝野4版本付委了 交三委員會聯席審查

李多慧YouTube破百萬訂閱寵粉爆表！海底撈見面會200人全免費＋千元紅包掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

在家飼養保育類豬鼻龜 飼主上網兜售遭判刑6個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
豬鼻龜已被農業部林業及自然保育署公告列為珍貴稀有之二級保育類野生動物。聯合報系資料照
豬鼻龜已被農業部林業及自然保育署公告列為珍貴稀有之二級保育類野生動物。聯合報系資料照

高雄市一名黃姓男子因將二級保育類野生動物「豬鼻龜」飼養於住處水族箱，後在LINE的水族買賣群組公開兜售，卻遭民眾檢舉，被認定觸犯野生動物保育法，法官依意圖販賣保育類野生動物罪，判他有期徒刑6月，並向公庫支付4萬元。

判決書指出，黃男從2022年開始在住處將豬鼻龜與其他魚類混養在水族箱內，2024年他將豬鼻龜公開刊登在LINE水族買賣相關社群中，並留下「有興趣者私訊」等字眼，藉此尋找買家，因涉及保育類而遭民眾搜證檢舉。

黃男對犯行供認不諱，且該物種經屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，確認為珍貴稀有的二級保育類豬鼻龜無誤。

檢方指出，黃男擅自將具有野生習性的保育類豬鼻龜關養在狹小水族箱內，不僅限制其活動自由，也使其無法生長於原棲息環境，此種違反自然保育的方式已實質構成非法騷擾。

案經橋頭地院審理，法官指出，黃男無視國家保育野生動物及維護生物多樣性之規範，欠缺保育觀念，因此依法量處有期徒刑6月，但考量他沒有前科，給予緩刑2年，但必須在判決確定半年內向公庫繳交4萬元。

野生動物

延伸閱讀

北市教會男猥褻、性侵少女 「每周一次」犯行超噁...法官判2年給緩刑

高雄已婚男侵入女同事手機還想偷私密影像　判6月定讞

橫跨6屆 賴總統嫡系立委林宜瑾詐領助理費判7年

颱風夜台東餐酒館驚傳店長性侵女客 遭判處3年2月徒刑

相關新聞

中醫診所「院長辭世」突停業！病患不捨湧入悼念：華陀在世

屏東縣昱榮中醫診所近日原公告因醫師臨時有事暫停看診，未料7月1日突然透過臉書宣布，診所負責人徐榮澤院長已辭世，診所即日起停止營業。消息曝光後，不少曾就診的病患湧入診所粉絲專頁留言哀悼，感謝徐醫師多年來的照顧，直呼「一路好走」。

骨子裡很壞！4星座被點名超腹黑 雙魚用退讓害你愧疚

有些人看似溫和、好相處，實際上卻有鮮明的原則與界線。搜狐網指出，有4星座經常給人脾氣好、容易親近的印象，但一旦觸及底線，骨子裡腹黑的基因就會被激發，因此建議與他們相處時，應尊重彼此界線。

只花15元吃超飽！網友封豆腐「月底救星」 釣出一堆高CP值省錢食譜

有些人月初一領到薪水往往會過度消費，到了月底才發現錢不夠用，必須省吃儉用生活。一名網友發文，大讚「豆腐」是他的省錢救星，僅需15元就能吃飽，熱量也不高。對此，網友們紛紛分享CP值超高的省錢食譜，幫助生活拮据的人們度過難熬的月底。

不要再用ChatGPT查新聞了！一文看懂4大主流 AI正確用法

不同任務要用哪個AI工具？一文帶你搞清楚。

華信引進「華航精神號」A321neo客機 國際線座位配置 首航台中飛澎湖

暑假到了，離島航線進入旺季，華信航空今天起引進被稱作「華航精神號」的華航A321neo租機。首航台中-澎湖，提供高達235個座位數，飛一趟能抵先前的ATR-72飛3趟的載客量，對旅客疏運帶來很大幫助。

林淑芬：只公布下游名單不夠 致癌沙拉油變哪些食品才是關鍵

國內再爆食用油食安問題，民進黨立委林淑芬今天表示，食安事件不能只停在「下架回收」四個字，問題油品在哪裡、變成什麼產品、是否還留在市場上，政府都必須對社會說清楚，只有把流向完整公布，消費者才知道該注意什麼，政府也才算真正負起食品安全的把關責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。