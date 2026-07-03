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飼主涉虐狗致死丟抽水站旁 違動保法彰檢起訴
彰化市何姓飼主涉嫌多次以鐵鍊、麻繩抽打母狗「健康」，今年3月民眾在伸港鄉六股抽水站附近發現犬隻遺體，經鑑定為「健康」無誤，彰化地檢署將飼主依違反動保法起訴。
彰化地方檢察署起訴書指出，49歲何姓男子在住處飼養「健康」，卻從去年12月中到今年2月5日期間，接續多次以徒手毆打、持鐵鍊及麻繩抽打、以鐵鍊纏頸等方式，虐待傷害「健康」，且在毆打及抽打時會猛烈朝頭部施暴，又未能提供妥善照顧，導致「健康」因重要器官功能喪失而死亡。
何男2月5日晚間9時許，開車將「健康」運往彰化縣伸港鄉六股抽水站附近丟棄。
民眾發現何男有虐待並傷害「健康」行為，且後來「健康」突然消失，因此提出檢舉；3月14日有人於彰化伸港鄉六股抽水站附近發現疑似「健康」遺體，全案由彰化地檢署指揮偵辦。
檢方表示，「健康」睡墊上檢出DNA與遺體肌肉組織DNA，2項檢體鑑定結果，強烈支持2樣本來自同一犬隻個體，亦即民眾在六股抽水站發現的遺體應為「健康」無誤。
檢察官認為，何男涉違反動物保護法規定，未能提供動物妥善照顧，且故意虐待、傷害動物致重要器官功能喪失罪嫌，依法提起公訴。
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