海科館與Xpark水族館交流 人工繁殖珊瑚、溫帶海月水母互換移展

國立海洋科技博物館與桃園Xpark水族館近日啟動首次海洋生物研究成果交流。雙方以各自人工繁殖成功的海洋生物移地展示，海科館提供多年培育有成的人工繁殖珊瑚，Xpark則分享人工繁殖的溫帶海月水母，希望以人工繁殖取代野外採集的保育理念，共創海洋保育新模式。

面對全球海洋生態與生物多樣性保育挑戰，人工繁殖已成為水族館及博物館永續經營的重要方向。海科館與桃園Xpark營運單位「台灣橫濱八景島股份有限公司」去年簽署合作備忘錄，針對海洋生物保育、復育、人工養殖技術交流及生物種原共享等面向建立緊密合作關係，日前雙方正式展開首次海洋生物研究交流作業。

海科館產學交流組主任施彤煒博士說，海科館提供多年培育有成的人工繁殖珊瑚，Xpark則分享人工繁殖的溫帶海月水母，兩館將各自累積的養殖成果轉化為資源共享。不同於傳統仰賴野外採集的展示模式，這次交流的生物皆來自人工繁殖成果，實踐以人工繁殖物種取代部分野外採集的保育理念。

施彤煒說，海科館養殖團隊自2003年起進行海灣水質監測作業，並逐步建立克氏海葵魚、珊瑚等生物的人工繁殖技術，這是經20年以上長時間投入心力照顧與培育的珍貴成果，已將珊瑚送往Xpark展示；Xpark則分享人工繁殖的溫帶海月水母，在基隆也可看到。

海科館長王明源表示，未來將持續透過養殖技術分享、生物研究合作與保育經驗交流，盼藉由跨館合作模式，逐步減少野外生物採集需求，讓更多人工繁殖的物種得以支援博物館教育、展示與研究任務，共同為海洋永續發展注入新的力量。

Xpark人工繁殖溫帶海月水母。圖／海科館提供

海科館人工繁殖萼型柱狀珊瑚。圖／海科館提供