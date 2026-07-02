毛孩經濟帶動異寵商機 獸醫：異寵疾病與犬貓不同

台灣寵物市場近年從傳統犬貓市場，延伸至兩棲爬蟲、鳥類、兔鼠等特殊寵物（異寵）領域。獸醫師周明賢表示，異寵的生理構造、疾病型態與犬貓截然不同，應有特定醫療服務。

農業部今年5月1日公告實施修訂版「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」條文，新版本異寵規範將浣熊、河口鱷等4大類共641種物種列入一般家庭禁止新飼養範圍。既有飼主須於明年4月30日前完成線上登記。

周明賢表示，隨異寵飼養人口快速增加，市場對專屬醫療資源的需求也日益明顯。異寵的生理構造、疾病型態、日常管理等，與犬貓截然不同，醫療方式無法一體適用，過去不少飼主經常面臨求醫無門的困境。

國立高雄大學社會網絡創新中心營運長楊書成透過新聞稿指出，異寵醫療的獨立與專屬化已是趨勢，也帶動寵物產業供應鏈快速成長，從食品、美容、保險到醫療全面升級，連高教與技職體系也紛紛布局寵物相關科系。

楊書成說，根據內政部統計，114年全台新生兒僅10萬7812人，再創新低；相較之下，中華民國農業部推估全台犬貓飼養數已達320萬隻，約為新生兒人數30倍，顯示寵物早已成為許多家庭的重要成員。

周明賢近期也南下開設首間獨立專屬體系「大山異寵動物醫院」，他說，將打造完全無犬貓干擾的友善就診環境，避免犬貓的叫聲與氣味造成對爬蟲或鳥類致命壓力，院內導入保溫重症ICU、高精準氣體麻醉與微創手術設備，盼解決異寵飼主長期面臨的就醫困境。