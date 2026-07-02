北市動物園重新開園 馬來貘星星、小貓熊茜茜迎賓

台北市立動物園表示，經過10天歲修，即日起重新開園，遊客將有機會看到來自新加坡動物園的馬來貘Bintang（意為星星）及來自日本旭山動物園的小貓熊「茜茜」。

台北市立動物園發布新聞訊息說明，10天歲修期間，清洗園內各式建物外牆與休憩設施，並進行夏季樹木防颱修剪、造景植栽維護、地坪清洗、排水溝清淤等工作，即日起重新開園。

動物園指出，今年5月20日台北市立動物園參與歐洲動物園暨水族館協會域外保育計畫（EEP），迎來新加坡動物園的雄性馬來貘Bintang，經過1個月檢疫期的牠，剛搬到熱帶雨林區適應新環境，大、小朋友將有機會和「星星Bintang」見面。

台北市立動物園經過10天歲修，即日起重新開園，動物園表示，來自日本旭山動物園的雌性小貓熊「茜茜」，在搬入溫帶動物區熟悉新環境後，開始在桉樹林旁的小貓熊活動場出沒，請遊客路過時輕聲細語。（台北市立動物園提供）中央社 中央通訊社

動物園表示，同在今年透過動物園間的保育交流，安排日本旭山動物園的雌性小貓熊「茜茜」來到園內，牠在搬入溫帶動物區熟悉新環境、與保育員培養感情後，已開始在桉樹林旁的小貓熊活動場出沒；提醒遊客路過時輕聲細語，看看是否有機會見到「茜茜」的身影。

動物園指出，台灣動物區的雲豹以及熱帶雨林區（穿山甲館出口處）的紅毛猩猩活動場，已更新可供動物攀爬的倒木或仿木棲架，讓熱帶森林的樹棲動物有相對複雜多變的垂直活動空間使用。

台北市立動物園2日表示，經過10天歲修，即日起重新開園，動物區更新可供動物攀爬的倒木或仿木棲架，雲豹Suki仍在適應活動場新增的植栽和倒木。（台北市立動物園提供）中央社 中央通訊社

炎炎夏日消暑，動物園表示，大門廣場噴泉在7、8月每天上午9時至傍晚5時，整點啟動噴泉30分鐘；週六傍晚加開限定的非洲動物區「FUN雨淋」，在週六夜間延長開放的下午4時至晚間7時，每隔15分鐘灑水3分鐘；園區遊客步道也定時噴灑水霧。

此外，動物園指出，7、8月暑假期間，教育中心地下一樓閱覽室推出精選自台北市立圖書館「好書大家讀」優良少年兒童讀物書單的讀物，包括環境議題繪本、野生動物科普、自然文學等書籍，每週六上午11時及下午3時舉辦動物繪本導讀活動，需付費入館、每場30人。