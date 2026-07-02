新北寵物友善空間調查開跑！目標100家納入「金獎旅遊指南」

新北市動保處今年推出「寵物友善店家分級評鑑」，設計2種新標章並已展開普查，預計選出100家店建立寵物版「金獎旅遊指南」，將可提升消費者鑑別度，也是絕佳品牌行銷方式，歡迎店家主動聯繫申請評鑑。

動保處指出，新北是全台人口最多的直轄市，同時擁有都會商圈、濱海景點、山地生態，具備發展寵物友善旅遊的天然優勢，動保處長期致力推動動物友善政策，其中寵物友善店家認證制度正是將「寵物友善城市」願景落地的最直接作為，讓飼主與毛寶貝共享城市消費與旅遊服務，同時引導業者主動提升服務水準，創造業主、飼主與寵物三贏的友善消費環境。

今年分級評鑑標準分為「寵物友善空間」及「寵物友善金獎」，只要接受寵物以落地、推車或箱籠方式與飼主一同入內消費、用餐或住宿的業者即可申請「寵物友善空間」認證，目前已有930家，今年目標擴展到1200家。

「寵物友善金獎」目標打造更友善共生空間，藉由輔導及資源媒合方式，鼓勵店家提供便袋、餐食、活動空間、專用設備或共乘服務，今年目標選拔最優秀100家金獎店家，建立寵物版「米其林指南」。評鑑活動將藉由紙本通知書、電話訪問、現場訪查3種形式，亦可主動聯繫動保處申請評鑑。（線上問卷連結https://sites.google.com/view/ntpc-petfriendly-dadisurvey）

動保處提醒，帶毛寶貝出遊前須確認已施打狂犬病疫苗，需使用牽繩、推車或箱籠掌握行動，也不要接觸任何野生動物，保護毛寶貝也保護生態。「寵物友善城市」一直是新北市長期推動的政策，期待透過寵物友善店家推廣，鼓勵更多店家加入，友善店家清冊詳見https://reurl.cc/z5rvre。

住宿業者允許寵物同房，並提供寵物專用設備（如床鋪或碗）或活動空間，即符合金獎申請資格。圖／新北市動保處提供

新北市動保處今年推出「寵物友善店家分級評鑑」，設計2種新標章並已展開普查，預計選出100家店建立寵物版「金獎旅遊指南」。圖／新北市動保處提供

室內外景點允許寵物同行，並提供寵物專用設備或活動空間者，即符合金獎申請資格。圖／新北市動保處提供