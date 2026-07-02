熱門登山路線尾寮山步道首度拍到台灣黑熊 林保署呼籲山友提高警覺

屏東縣尾寮山東側登山口到三角點間海拔約1250公尺處，林保署屏東分署所架設紅外線自動照相機近日拍到台灣黑熊身影，這也是該監測點從2025年2月設置後，首次拍到黑熊影像。屏東分署推測，因為去年尾寮山東側登山口施工，減少人為干擾，因此黑熊移動到此區活動，提醒山友進入提高警覺。

尾寮山步道位在屏東縣三地門鄉與高雄市茂林區交界，是南台灣熱門登山景點，屏東分署表示，先前曾有山友口頭反映在步道附近目擊台灣黑熊，但在此之前該處自動照相機從未捕捉到黑熊的影像紀錄，這次是5月30日紀錄拍攝。

該處架設自動照相機是林保署「全台平原淺山地區野生動物資源監測計畫」的一環，自2025年2月架設至今，目的是長期監測淺山野生動物族群分布與生態，除了這次的拍到台灣黑熊外，該地點也頻繁拍攝到山羌等野生動物。屏東分署說，從拍攝台灣黑熊照片研判，這隻黑熊體型屬亞成熊或成熊，但受限拍攝角度，無法判斷性別。

近年台灣黑熊現蹤南部山區，活動範圍漸往低海拔擴散。屏東分署表示，這次尾寮山黑熊現蹤位置在海拔1250公尺，屬於相當接近淺山區域，但過去高雄市六龜區曾有黑熊在海拔430公尺出沒紀錄，先前在屏東縣霧台鄉大武部落後山發現黑熊的地點，海拔高度約為513公尺。

高屏地區黑熊紀錄主要集中在高雄市桃源區、六龜區、茂林區，以及屏東縣霧台鄉、三地門鄉等地，屏東分署表示，依過往文獻，台灣黑熊主要活動海拔1000至2500公尺中高海拔森林，但近年監測及通報，黑熊活動範圍漸擴散向淺山趨勢，部分紀錄甚至向下延伸到海拔300至900公尺左右的區域（高雄市六龜區與屏東縣霧台鄉大武部落）。

屏東分署表示，這次紀錄海拔高度屬於台灣黑熊主要活動環境，尾寮山是熱門登山景點，提醒山友進入提高警覺，結伴同行，避免單獨入山，遵守登山安全原則，降低人熊衝突風險，攜帶熊鈴、防熊噴霧等發聲或防護裝備，食物及垃圾務必妥善收納、帶下山；若遇見黑熊，應保持冷靜、緩慢後退，不靠近、不拍照，面朝黑熊，緩慢後退離開，必要時可使用防熊噴霧爭取安全距離，立即通報，切勿裝死，切勿爬樹。

屏東縣尾寮山東側登山口到三角點間海拔約1250公尺處，林保署屏東分署架設紅外線自動照相機近日拍到台灣黑熊身影，這也是該監測點從2025年2月設置後，首次拍到黑熊影像。圖／林保署屏東分署提供