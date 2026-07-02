與200公斤灰熊正面對決！29歲女遛狗驚魂1分鐘 驚險過程全錄下

一名29歲加拿大女子近日在艾伯塔省（Alberta）一個野外營地遛狗途中突然發現前方有一隻龐大灰熊，眼看其走近並被一度被困，所幸灰熊最終被喝退，女子和狗皆倖存。

據美國廣播公司（ABC）6月30日報導，加拿大艾伯塔省一名29歲女子Jessie Oakes憶述，上周三（6月24日）早上她帶與自己的荷蘭牧羊犬Skoki在野外營地散步時，與一隻重約200公斤的灰熊正面相遇。她形容當時雖然仍與灰熊有一段距離，但自己「站在這頭巨獸的路徑上」。

她稱灰熊一開始沒有表現出任何攻擊性，自己仍然較為鎮靜，更多是擔心Skoki受驚激怒灰熊，直到灰熊向他們靠近。現場影片可見，這隻灰熊期間追著Skoki，一度雙腳站立甚至抬起腿作出將發起攻擊的態勢，場面十分驚險。

Oakes期間不斷大喝「停！」、「走開！」，試圖嚇退對方，整個對峙約持續一分鐘，灰熊最終自行撤退，人狗無恙。她回想當時感覺「一切都慢了下來，我只想著眼前：我的性命就取決於這一刻，要怎樣才能活下去？」

邁阿密動物園基金會保育聯絡官馬吉爾（Ron Magill）指出，熊與狼、郊狼等動物存在競爭關係，灰熊可能視犬隻為威脅。

美國國家公園管理局建議在熊出沒地區應攜帶防熊噴霧，並在遭遇時朝熊的方向噴灑出霧狀屏障。在熊發動攻擊時，應向下風方向噴射，必要時多次噴灑。

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文章授權轉載自《香港01》