東石「猴王」戲弄小黑狗致死下落成謎 觸電死亡另有其猴

嘉義縣東石鄉日前傳出1隻台灣獼猴疑觸電死亡，由於死亡地點同樣位於東石，消息傳出，民眾猜測是2022年底在東石大橋抓住流浪小黑狗、引發關注「猴王」。不過，目擊該獼猴地方人士與嘉縣政保育人員表示，比對外觀及活動範圍，並非同一隻，當年引發話題公獼猴，至今仍下落不明。

日前有民眾在東石鄉掌潭村白水湖一帶，發現1隻台灣獼猴疑觸電死亡，立即通報相關單位處理。由於近年東石沿海出現野生獼猴，因此不少人聯想死猴是當年轟動一時東石大橋公獼猴。

不過，長期觀察東石大橋獼猴活動的鄉民陳峻表示，一眼就能辨認2隻猴子不同，東石大橋是成年公獼猴，體型較壯碩，胸前有紅色毛，是辨識特徵；死亡獼猴體型外觀都不相同，且發現地點位於掌潭村白水湖，與東石大橋活動範圍有一段距離，不是同一隻。

陳峻說，東石大橋公獼猴多年來大橋活動，雖然曾因戲弄小黑狗事件受批評，但不會攻擊民眾，也沒有搶食或騷擾遊客，有人餵食，牠也常出現在東石大橋看夕陽，是鄉民熟悉猴子，吸引遊客專程一睹這隻「明星猴」。

這隻公獼猴之所以聲名大噪，是2022年底被民眾拍到抓住流浪小黑狗把玩，引發社會關注。當時縣府畜產保育科多次派員設誘捕籠，希望將獼猴捕捉安置，但歷經長時間圍捕始終未能成功，最後失去蹤影。當時小黑狗餓死約2天，獼猴試圖將掛在樹上屍體拉下，導致脊椎扯斷，並非獼猴攻擊致死，但事件仍引起外界對野生動物行為及人為棄養討論。

畜產保育科指出，東石鄉沿海平原，並非台灣獼猴自然棲息環境，研判當年東石大橋公獼猴極可能是遭人棄養後野放，加上長期有人餵食，才得以在當地存活。近年沿海地區陸續傳出獼猴出沒，也不排除與棄養及民眾餵食有關。農業部公告台灣獼猴為禁止飼養或輸入指定動物，民眾不得飼養。畜產保育科表示，東石鄉僅有一戶合法登記養獼猴，與東石大橋公獼猴無關。呼籲民眾勿棄養、餵食獼猴，發現獼猴，立即通報處理，以免影響生態平衡及危害公共安全。

東石大橋公獼猴2022年底被民眾拍到抓住流浪小黑狗把玩，引發社會關注。當時縣府畜產保育科多次派員設誘捕籠，希望將獼猴捕捉安置，但歷經長時間圍捕始終未能成功，最後失去蹤影。圖／陳峻提供