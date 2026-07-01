某公司員工遭控放狗咬浪貓四分五裂慘死 台中市動保處要查了

網路Threads有人PO影片，指控豐原一家公司員工開貨車到浪貓出現地方，放出獵犬咬死浪貓致體無完膚，四分五裂，網友痛批可惡，浪貓很無辜；台中市動保處今天表示要追查，釐清犬隻來源及飼主責任。如查證飼主未妥善管束犬隻，可依動物保護法第31條第1項規定，裁處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

台中市動保處今天表示，網路PO文和影片，台中有貨車駕駛驅使犬隻攻擊流浪貓？有犬隻攻擊流浪貓影片，台中市動物保護防疫處表示，動保處將派員釐清犬隻來源及飼主責任。如查證飼主未妥善管束犬隻，可依動物保護法第31條第1項規定，裁處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；如另查有驅使犬隻攻擊貓隻或傷害動物等違法事證，將依法查處。

網友說，此事不能沉，已有多隻浪貓被獵犬咬得身體四分五裂死了，浪貓無辜，他好不容易拍到證據，一定要救救浪貓，他的發文和影片獲得眾多網友聲援，支持檢舉並揪出放狗虐貓致死的人。