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才剛產下雙胞胎！北市動物園紅毛猩猩「小寶」今晨夭折 「大寶」命危

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
園方說，目前紅毛猩猩「大寶」同樣面臨早產兒的「新生兒呼吸窘迫症候群（RDS）」，由於肺部尚未發育成熟，無法自主順暢呼吸，狀況極其不穩定，目前醫療團隊在加護病房內進行24小時不間斷的輪班監控。圖／動物園提供
園方說，目前紅毛猩猩「大寶」同樣面臨早產兒的「新生兒呼吸窘迫症候群（RDS）」，由於肺部尚未發育成熟，無法自主順暢呼吸，狀況極其不穩定，目前醫療團隊在加護病房內進行24小時不間斷的輪班監控。圖／動物園提供

北市紅毛猩猩「可乙」日前才在醫療團隊協助下順利產下一對雙胞胎，為全球極其罕見，不過雙胞胎中的「小寶」因早產兒常見「新生兒呼吸窘迫症候群（RDS）」，今過醫療團隊搶救今凌晨仍搶救無效，醫療團隊目前仍全力監護同樣面臨同樣問題「大寶」，接下來幾天將是關鍵期，持續為「大寶」集氣。

紅毛猩猩「可乙」周一在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，由於紅毛猩猩產下雙胞胎在全球極為罕見，幾無前例可循，且兩隻個體為早產，園方嚴密監控生命體徵，不過今傳出壞消息，昨日近中午紅毛猩猩「小寶」的生理指數開始劇烈波動，出現呼吸窘迫徵兆。

園方表示，醫療團隊隨即展開緊急搶救，無奈因早產導致的先天發育限制，紅毛猩猩「小寶」仍於今凌晨0時38分心跳停止，宣告搶救無效。

園方說，目前紅毛猩猩「大寶」同樣面臨早產兒的「新生兒呼吸窘迫症候群（RDS）」，由於肺部尚未發育成熟，無法自主順暢呼吸，狀況極其不穩定，目前醫療團隊在加護病房內進行24小時不間斷的輪班監控，與台大新生兒科醫生共通擬定精準的呼吸支持、藥物劑量與生理監測策略。

至於紅毛猩猩媽媽「可乙」在經歷剖腹產手術後，目前身體各項生理指標皆在穩定恢復中，獸醫師與保育員正密切監控其術後傷口癒合情形與營養攝取。

北市 動物園 雙胞胎

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