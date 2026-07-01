北市動物園夜間開放迎20周年 9個周六可玩9大展館

暑期已至，台北市立動物園今天宣布，7月4日起將以「夜之動物園 光影之旅」為主題，迎來夜間開放20週年，合計7月、8月共9個週六可夜玩9大展館，溫帶動物區、企鵝館為首度開放。

動物園說明，2026年迎來夜開20週年，包含台灣動物區、沙漠動物區、兒童動物區、昆蟲館、無尾熊館、兩棲爬蟲動物館、大貓熊館，以及首度開放的溫帶動物區、企鵝館，共9大展館延長開放到晚上9時；下午4時後入園的門票新台幣60元，晚上8時後停止售票。

動物園說，今年推出「動物夜行秘密」、「夜貓子」、「夜間大遷徙」3大週次主題，搭配萬人空巷的「夜間動物保母講古（Keeper's Talk）」，將由保育員分享動物不為人知的生活故事。

此外，動物園說，也是開放區域的教育中心前會設立「夜光見面繪」，提供限定的夜光身體裝飾素材，讓遊客在皮膚上點繪出繽紛螢光圖案，也會在台灣動物區黑熊樹洞、非洲動物區隧道、鳥園車站隧道等5大涵洞設置螢光燈，構築仲夏螢光派對。