影／雪霸34周年慶與部落簽備忘錄 汶水遊客中心推「雪霸聚蝠」特展

雪霸國家公園管理處今天歡慶成立34周年，在汶水遊客中心推出以園區珍貴蝙蝠資源為主題的「雪霸聚蝠」特展，並與長期合作推動生態旅遊及地方創生的新竹縣五峰鄉白蘭部落共同簽署「原住民部落生態棲地永續合作備忘錄」，展現雪霸園區多年來推動生物多樣性保育、環境教育及攜手在地夥伴守護自然資源的成果。

國家公園署長王成機表示，雪霸國家公園自1992年成立以來，持續推動生態保育、環境教育及遊憩服務等工作，成效卓著。面對氣候變遷與生物多樣性流失等全球環境議題，保育工作更需要結合在地社區、學術單位與社會大眾共同參與。

今天的雪霸周年慶除表揚績優員工與志工，並頒發感謝狀給24個長期支持雪霸國家公園業務推動的ESG公私協力夥伴。雪管處強調，未來將持續深化與部落及民間夥伴的合作，透過推動原鄉生態永續與OECM保護區發展，擴大生態保育效益，讓保育理念落實於生活與土地之中，打造人與自然和諧共存的永續環境。

雪霸國家公園是全台蝙蝠多樣性最豐富的場域之一，目前已記錄到29種蝙蝠，占全台已知37種食蟲蝙蝠種類的九成，近年雪管處協助輔導白蘭部落推動棲地巡護、生態監測及環境教育工作，逐步深化部落參與保育行動，今天簽署合作備忘錄，象徵雙方夥伴關係邁向新的里程碑，透過友善土地利用、生態資源維護及環境教育推廣，共同守護原鄉部落環境與山林生態，並打造OECM保護區。

今天開幕的「雪霸聚蝠」特展，是雪管處技士陳家鴻博士多年研究的成果，他透過實體蝙蝠屋、互動展示、多媒體及生態解說，帶民眾認識蝙蝠的演化歷史、生態習性及在自然環境中扮演的重要角色。

陳家鴻透過生動、趣味十足的簡報向大家介紹園區內發現的各類蝙蝠。他指出，許多人對蝙蝠存有不良印象，但牠們其實是森林與農業的重要守護者，以食蟲蝙蝠為例，不僅能大量捕食昆蟲、協助抑制農業害蟲，部分蝙蝠更肩負授粉與種子傳播等生態服務功能，對維持生態系平衡具有不可取代的價值。「雪霸聚蝠」特展7月1日起於雪霸汶水遊客中心二樓常設展出，歡迎民眾及各機關、學校團體走進展場，一同探索蝙蝠世界的奧秘，見證雪霸國家公園34年來守護山林、生生不息的保育成果。

雪霸國家公園管理處今天與長期合作推動生態旅遊及地方創生的新竹縣五峰鄉白蘭部落簽署原住民部落生態棲地永續合作備忘錄，簽約儀式由國家公園署長王成機（中）作為見證人。記者胡蓬生／攝影

「雪霸聚蝠」常設特展今天在汶水遊客中心2樓揭幕展出。記者胡蓬生／攝影

「雪霸聚蝠」常設特展今天開幕，展現雪管處技士陳家鴻博士多年研究的成果，他透過實體蝙蝠屋、互動展示、多媒體及生態解說，帶民眾認識蝙蝠的演化歷史、生態習性及在自然環境中扮演的重要角色。記者胡蓬生／攝影