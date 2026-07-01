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【動物冷知識】動物學名也玩諧音梗！黃蜂叫「Aha ha」 這鳥更慘被罵三次傻瓜

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

動物學家發現新物種後，除了研究他們的外型、生態與演化關係，還要替他們取一個正式的學名，並依照分類系統將牠們分門別類。

聽起來是不是很嚴肅、很科學？

但你知道嗎？有些生物學家在命名時其實相當有幽默感，甚至會把冷笑話直接寫進學名裡。

今天就讓我們一起來看看，3個有趣的動物命名冷知識吧！！

1977年，昆蟲學家 Arnold Menke 收到一批來自澳洲的黃蜂標本。由於這些標本無法歸入任何已知的屬，他意識到自己可能發現了一個全新的屬。

據說當時他的反應是：「Aha！一個新屬！」

而同事則半信半疑地回應：「Ha？」

於是，這個新屬就被命名為 Aha，其中一個物種則被命名為 Aha ha。

沒錯，這隻新的黃蜂的學名就叫做 Aha ha，真的有夠啊哈哈？？

如果你以為這已經夠鬧了，那再來看看一種來自斐濟的小型蝸牛。

這種蝸牛生活在斐濟共和國的巴區（Ba District），因此科學家將牠的屬名命名為 Ba。

後來在替其中一個物種取名時，命名者突然想到英國作家 Charles Dickens 的小說《聖誕頌歌》。書中的角色有一句經典口頭禪：「Bah！Humbug！」

意思大約是「哼！胡說八道！」或「少來這套！」。

於是他乾脆把物種命名為 humbugi，屬名和種名連在一起時，就成了「Ba humbugi」，就像是「Bah！Humbug！」一樣，把諧音梗玩出新高度！！

玄燕鷗的學名是 Anous stolidus。

其中，屬名 Anous 來自古希臘語，意思是「愚蠢」或「傻瓜」；種小名 stolidus 來自拉丁語，同樣有「愚蠢」、「遲鈍」的意思。

換句話說，他的學名其實是在說：「傻瓜中的傻瓜」。

更雪上加霜的是，玄燕鷗的英文名 Brown noddy 裡，noddy 也是「傻瓜」的意思，直譯就是：「棕色傻瓜」。

有一說是當人類最初遇到玄燕鷗時，玄燕鷗並不害怕雙足哺乳動物，很容易被捕捉，因此被認為很愚蠢。

不怕人類錯了嗎？從學名到俗名，全方位被人類稱作傻瓜，玄燕鷗堪稱命名界最大的受害者🥲

參考資料：123

帽子-Hatto

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