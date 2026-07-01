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成功破解鳥類語言 美學者揭11種鳴叫聲

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國學者艾利歸納斑胸草雀的11種核心鳴叫及其意涵，獲頒2026年科勒-杜立德獎與十萬美元獎金。Photo by Nik Demidko on Unsplash under C.C License
美國學者艾利歸納斑胸草雀的11種核心鳴叫及其意涵，獲頒2026年科勒-杜立德獎與十萬美元獎金。Photo by Nik Demidko on Unsplash under C.C License

科學家成功解讀鳥叫聲！美國學者艾利 (Julie Elie) 因成功解碼斑胸草雀的溝通語言，並歸納出11種核心鳴叫及其意涵，獲頒2026年科勒-杜立德獎 (Coller-Dolittle Prize) 與十萬美元獎金。專家預測，隨著人工智慧技術的快速發展，人類有望在2030年前完整破解動物語言。

斑胸草雀鳴叫聲

衛報》報導，加州大學柏克萊分校學者艾利透過長達15年的鳥類觀察與數位技術，歸納出斑胸草雀的十一種核心鳴叫及其代表意義，成功奪下2026年科勒-杜立德獎，並獲得十萬美元獎金。

「科勒-杜立德獎」由英國億萬富豪杰瑞米·柯勒 (Jeremy Coller) 創辦基金會與特拉維夫大學合作推出，核心目標在於提升大眾對動物福利與動物感知的認識。該獎項旨在獎勵在解碼動物溝通方面取得重大進展的研究團隊，盼能破解人類與動物之間雙向溝通的難題。

人類破解動物語言

朝鮮日報》報導，這項研究成功解碼斑胸草雀的鳴叫意涵，包括分享自己的位置、築巢過程中召喚配偶、警告同伴有掠食者出現和日常輕鬆的閒聊等11種溝通方式。科學家指出，鳥兒對於這些鳴叫具有心理表徵，代表牠們確實理解這些詞彙的含義，而非僅僅是模仿聲音。

專家預測，隨著人工智慧技術的快速發展，人類有望在2030年前完整破解動物語言，未來幾年內人類將能更精準地與大自然對話。

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