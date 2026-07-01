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原定7月上路卻急踩煞車…全台320萬毛孩的藥物戰 消基會提9大建議

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
隨著台灣邁入高齡化、少子化社會，動物已逐漸成為家庭重要成員。聯合報系資料照
隨著台灣邁入高齡化、少子化社會，動物已逐漸成為家庭重要成員。聯合報系資料照

原訂於7月1日施行的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，因各界對制度設計及配套措施存在重大歧見緊急喊卡。消基會今天發聲明提出9大建議，呼籲政府建立現代化寵物用藥管理制度，兼顧動物福利、消費者權益、醫療可近性與資訊透明。

消基會指出，隨著台灣邁入高齡化、少子化社會，動物已逐漸成為家庭重要成員，政府在規劃相關法制時，不應僅從藥品管理角度出發，更應從動物福利保障、消費者權益維護及現代化醫療治理角度進行整體規劃。

原訂於7月1日施行的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，因各界對制度設計及配套措施存在重大歧見，動防署4月22日註銷原發布令並宣布暫緩施行，目前延續現行管理機制。

根據114年最新調查，台灣家犬推估146萬隻、家貓174萬隻。當寵物面臨癌症或慢性病時，許多疾病治療仍高度仰賴人用藥品支援。消基會指出，若制度調整欠缺完善配套，可能導致治療選項減少、醫療成本增加，甚至影響部分動物接受必要醫療的權利。任何制度改革都應以動物生命健康與醫療可近性為核心價值，避免因管理制度僵化而影響動物接受適當醫療照護之機會。

美國FDA允許標示外使用（Extra-label Use）、歐盟採取「階梯式用藥制度（Cascade System）」、日本亦允許專業使用。消基會指出，各國並非全面禁止人用藥品於動物醫療使用，而是透過風險管理、專業監督及資訊揭露機制兼顧醫療需求與用藥安全。呼籲政府未來制度設計應參考國際經驗，以科學證據及風險治理為基礎，建立符合我國實務需求之管理架構，而非採取過度限制措施。

消基會指出，目前寵物醫療市場存在資訊不對稱，民眾申訴的問題包括:相同診療項目價差過大、藥品收費缺乏說明；檢查項目未事前告知、醫療紀錄取得困難、申訴管道不足等。

為建立符合國際趨勢、兼顧動物福利與消費者權益之現代化寵物醫療制度，消基會提出以下九項建議：

1.建立消費者參與機制。

2.確保動物醫療可近性。

3.建立人用藥品轉供動物使用之科學化管理制度。

4.保障飼主用藥知情權與自主選擇權。

5.推動寵物醫療收費及藥品資訊透明化。

6.建置完整藥品不良反應通報及安全監測系統。

7.建立寵物醫療費用資料庫及價格透明機制。

8.研擬我國伴侶動物醫療政策長期發展藍圖。

9.未來法規研商及政策會議應正式邀請消費者團體參與。

消基會強調，寵物醫療制度改革不應只是藥品管理問題，而是涉及動物生命福祉、消費者權益保障、醫療品質提升及整體社會治理的重要公共政策。政府未來重新研議相關制度時，應秉持公開透明、多元參與、科學治理及消費者保護原則，廣泛納入獸醫界、動保團體、產業界及消費者團體意見，共同建立兼顧動物福利、醫療安全、資訊透明與消費者權益之現代化寵物醫療制度，讓每一位飼主都能在充分資訊與合理保障下，為家中毛孩作出最適切的醫療決定。

消基會 寵物 少子化

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