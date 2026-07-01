認養毛寶貝也有鑑賞期 新北動保處30天陪伴認養計畫幫毛孩找幸福的家

新北市動保處轄下8間動物之家收容的多為混種成年毛寶貝，因無品種光環認養率偏低，只能常駐在動物之家。動保處特別推出終身免費醫療諮詢、疫苗注射、心絲蟲預防藥等福利，八里動物之家更推出30天陪伴認養計畫，讓認養毛寶貝不再有負擔。

八里動物之家動保員劉可茵表示，「30天陪伴認養計畫」就像是買東西有鑑賞期，計畫中的毛寶貝在30天內仍能享動保處各項福利保障，且準認養人可在30天內無條件返還，也不會被列為退養的名單。

參與計畫認養八里「吉利」的蔡先生表示，雖然從未養過狗，但很希望認養能陪伴自己的毛寶貝，在八里動物之家臉書上看到陪伴認養計畫及提供的各種認養相關諮詢，讓他鼓起勇氣認養並更有信心照顧好吉利。自台中來認養八里「毛毛」的林先生表示，八里動物之家臉書有揭露陪伴認養計畫施行方法，也可看到動保員介紹毛寶貝的影片，透過與毛毛的實際相處後已成為家人。

新北市動保處表示，公立動物之家收容多為熟齡毛寶貝，雖無亮眼的外表，但都渴望有個幸福的家。八里動物之家推動「30天陪伴認養計畫」打破傳統認養模式，讓準認養人透過實際與毛寶貝相處了解牠們的性格與故事，進而成為彼此的家人。自今年5月開辦至今已成功媒合2對家庭，即便毛寶貝在計劃期間因故被返還動物之家，有過家庭生活經驗的毛寶貝也會變得更加成熟穩定，增加下一次被認養的機率。邀請民眾到動物之家認識收容地毛寶貝，欲了解更多認養資訊可查詢動保處官網或加入新北市動保處粉絲專頁。

新北市八里動物之家許多毛寶貝渴望你來認養。記者黃子騰／翻攝

八里官方臉書介紹毛寶貝。記者黃子騰／翻攝