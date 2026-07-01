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高雄壽山動物園消暑秀萌翻 暑假祭12歲以下免費入園吸客

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
孟加拉虎「小紅」吃冰消暑。圖／高雄市觀光局提供
孟加拉虎「小紅」吃冰消暑。圖／高雄市觀光局提供

暑假到來，高雄壽山動物園的動物們也進入消暑模式，黑熊戴上冰手環、老虎抱著冰磚大口啃、紅毛猩猩吃起蔬果冰粽，毛絨絨的羊駝更換上清爽夏季新造型，萌樣療癒登場，今天起至8月31日也祭出全國12歲以下兒童免費入園優惠。

高市觀光局表示，暑假期間依不同動物習性設計專屬消暑設施及冰品，讓動物在炎炎夏日依然活力十足，也展現最自然的一面。

台灣黑熊「波比」把環狀冰塊套在手上消暑，模樣逗趣，黑熊「黑皮」得動腦翻找冰鎮蔬果桶，才能享用美食，孟加拉虎「小紅」和非洲獅「小辛」豪邁啃咬冰磚降溫。

冠豪豬享用裝滿冰涼蔬菜的特製冰桶，紅毛猩猩「阿宏」悠閒坐在棲架下，大口品嚐蔬果冰粽，各自展現不同的夏日消暑方式，讓遊客近距離觀察動物的自然行為。

除動物消暑秀，今年首度打造「野性小勇士」趣味障礙賽，將於7月最後兩個周末舉辦，小朋友可化身動物勇士，挑戰融合攀爬、跳躍、平衡等體能關卡及動物知識任務，在遊戲中學習保育觀念，活動採線上報名。

內門野森動物學校即日起至9月底推出購票優惠「買大送小」，一位成人購票即可帶一名12歲以下兒童免費入園，7月15日起也串聯內門、旗山、美濃等山城店家推出「動物偵查隊」集章活動，另可加入動物認養行列，以實際行動支持保育。

冠豪豬專屬蔬菜冰桶。圖／高雄市觀光局提供
冠豪豬專屬蔬菜冰桶。圖／高雄市觀光局提供

保育員幫羊駝剃毛換上夏日新造型。圖／高雄市觀光局提供
保育員幫羊駝剃毛換上夏日新造型。圖／高雄市觀光局提供

非洲獅「小辛」享用冰磚。圖／高雄市觀光局提供
非洲獅「小辛」享用冰磚。圖／高雄市觀光局提供

黑熊「黑皮」品嘗冰鎮蔬果桶。圖／高雄市觀光局提供
黑熊「黑皮」品嘗冰鎮蔬果桶。圖／高雄市觀光局提供

黑熊「波比」創意水環冰。圖／高雄市觀光局提供
黑熊「波比」創意水環冰。圖／高雄市觀光局提供

非洲 台灣黑熊 壽山動物園

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