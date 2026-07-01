影／遇到熊怎麼辦？ 林業署台中分署教山區工作人員應變

近幾年台灣黑熊族群數量增加，活動範圍擴張，為減少中部山區工作人員執行業務時與熊相遇發生衝突，林業及自然保育署台中分署日前在台電公司大甲溪發電廠辦理「山區工作人員防範人熊衝突教育訓練」，建立人熊相遇應處知識，維護山區活動人熊平安。

這次訓練針對台中分署、大甲溪發電廠、保二總隊第三大隊第二中隊德基小隊、公路總局第二區養護工程處谷關工務段等，平時於大甲溪沿線相關工作人員、承包廠商授課。

林業保育署台中分署表示，大甲溪北岸南勢部落透過黑熊生態服務給付自主巡守，已連續多年拍攝到黑熊於部落周邊山域現身畫面，大甲溪南岸裡冷林道也有發現黑熊出沒痕跡，在台8臨37線中橫便道管制區域近日也有黑熊出沒通報；梨山地區大甲溪北岸環山、松茂部落山域，及南岸佳陽部落產業道路，近1年內也都有透過台中分署架設監測相機記錄到黑熊出沒，顯示大甲溪中上游沿線都是黑熊活動範圍。

台中分署表示，山區工作人員經常須進入人煙罕至區域活動，執行業務時有較高風險與熊相遇，為確保相關人員具備面對人熊相遇事件應處知能，邀請野聲環境生態有限公司郭彥仁研究員，在台電大甲溪發電廠辦理防範人熊衝突教育訓練，並邀台中分署步道修繕、造林伐採等作業承包廠商、大甲溪發電廠工程人員、台8臨37線管理單位谷關工務段，以及保二總隊長期駐守德基水庫之德基小隊共同參與，為長期於山區活動工作人員建立人熊相遇安全措施處置技能，現場共有70多人參加。

課程介紹近年來台灣黑熊的分布現況及基本生態知識外，透過國內外人熊相遇案例分享，說明人熊衝突發生的原因及風險，進一步講授人熊衝突防範原則。包含山區活動時應落實無痕山林觀念，妥善管理個人食物、廚餘及垃圾，隨身攜帶熊鈴，正確使用防熊噴霧等實務技巧等，讓參與人員能快速掌握人熊衝突預防與應變方法。

台中分署提醒，民眾在山區活動請結伴同行，如巧遇黑熊，請保持冷靜，面對黑熊緩步後退，避免靠近、追逐等驚擾黑熊行為。若有目擊黑熊出沒、入侵或遭誤捕受困等情事，請立即向該分署通報（04-25150855）。