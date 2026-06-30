守護五股洲子洋15年 浪犬「小黑」病倒獲社區居民集資救援康復

新北市五股洲子洋重劃區有1隻黑狗默默守護這片土地長達15年，隨著高樓大廈林立落成被「上河園社區」收留如同警衛，但3個多月前牠突然病倒，經動保處和熱心住戶救援之後奇蹟般恢復健康，再度陪伴居民成為在地動人故事。

「小黑」原本是在重劃區出生的流浪犬，隨著土地開發工程陸續展開始終沒有離開，自幼見證從一片荒蕪到高樓林立的變遷，大約10年前與上河園社區結緣被收留，因溫馴、靈性被居民視為社區一分子讓牠在大門旁休息、與人親近互動。

新北市動保處說，「小黑」是早年政府實施流浪犬絕育、社區認養案例，在大家的包容與愛護下，成了社區門口「毛警衛」，每當住戶下班回來總能看見牠開心地迎接，溫暖彼此的心，陪伴度過日常點滴。

3個月多月前，已高齡15歲的小黑突然病倒，動保處接獲通報趕抵協助，獸醫檢查發現牠有心絲蟲、骨刺、慢性腎衰竭等多種高齡犬隻常見的慢性疾病，立即安排醫療照護，許多熱心居民且發起募資讓牠到動物醫院接受更完整治療，並接回社區照顧。

雖然過程中社區內曾出現反對意見，但住戶仍持續溝通協調讓小黑留下，經過悉心照料與醫療陪伴，小黑亦展現強韌生命力，目前身體狀況大幅改善，已能夠再次邁開沉穩步伐跟著居民在社區裡散步、互動。

動保處表示，長期以來推動流浪犬絕育，配合愛心人士多元認養及零棄養，深入校園辦生命教育講座等配套措施，期盼這些既存生命得到尊重，愛護動物成為所有人的核心價值，領養不棄養，給牠一個溫暖的家，流浪犬除可成為家中毛寶貝，更可以是守護家園的社區犬。

小黑生病接受照護期間，住戶為牠設置標語。圖／新北市動保處提供

五股「小黑」原本是流浪犬，大約10年前被「上河園社區」收留，因溫馴、靈性被居民視為社區一分子讓牠在大門旁休息、與人親近互動。圖／新北市動保處提供