竹北街友充電線綁3幼貓躺車站乞討 動保團體急救援

新竹縣竹北車站有民眾目擊，一名赤裸上身街友疑似利用萌貓乞討，他懷中抱著3隻幼貓，但竟用手機充電線綑綁控制行動，另提籠內也有2隻幼貓。民眾通報動保團體救援，所幸貓咪無外傷、健康狀況良好，動保所將調查是否涉及不當飼養。

長期關注動保議題的新竹縣議員朱健銘指出，上周六有民眾走出竹北車站時，發現一名赤裸上身的遊民躺臥在車站出口，身旁3隻幼貓竟被白色手機充電線纏繞固定，從脖子、背部到腋下都遭綑綁，限制行動，另有2隻幼貓放置於一旁提籠內，共5隻幼貓。

朱健銘表示，辦公室接獲通報後，立即聯繫警方、動保單位及新竹縣流浪動物珍愛協會共同前往處理。現場立即替貓咪解除束縛，並將5隻幼貓帶回安置，後續由動保所進行健康檢查及照護。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富受訪表示，該名男子稱5隻幼貓是朋友寄放、由他代為照顧，因沒有寵物牽繩，才以手機充電線「克難」綑綁固定。現場人員已告知，使用充電線綑綁可能造成貓咪勒傷、受傷，不適合作為牽繩，男子則表示若不行就解開。

黃宣富說，現場共有3隻幼貓被充電線綁在外面，另外2隻待在提籠內。由於男子身旁放有乞討用碗公，不排除有利用幼貓博取同情、協助乞討的可能，但這僅是推測，並無法確認其真正動機。此外，5隻幼貓外觀均健康、沒有受傷、相當親人，目前已全數交由動保所安置。

新竹縣動物保護防疫所表示，初步檢查5隻幼貓皆無外傷，身體狀況良好，目前將依動物保護法第5條「飼主應提供適當、乾淨、安全飼養環境」方向調查是否涉及不當飼養，後續若查證違規，將依相關規定裁處。

動保所指出，由於本案屬動保案件，5隻幼貓目前仍由所內收容照護，須待案件調查及行政程序完成後，才會對外開放認養。至於貓咪來源，男子僅表示是朋友寄放，詳細情形仍待進一步釐清。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富受訪表示，該名男子稱5隻幼貓是朋友寄放、由他代為照顧，因沒有寵物牽繩，才以手機充電線「克難」綑綁固定。圖／朱健銘提供

朱健銘表示，辦公室接獲通報後，立即聯繫警方、動保單位及新竹縣流浪動物珍愛協會共同前往處理。圖／朱健銘提供

新竹縣動物保護防疫所表示，初步檢查5隻幼貓皆無外傷，身體狀況良好。圖／朱健銘提供