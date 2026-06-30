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「內湖雙璧」琵琶鼠魚執行移除計畫…北市曝外來種氾濫2主因

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為持續推動「雙湖外來魚種移除計畫」，持續透過專業調查、定期誘捕及公私協力、環境教育，盼恢復水域生態平衡，還給本土原生魚種健康的棲息環境。圖／北市公園處提供
為持續推動「雙湖外來魚種移除計畫」，持續透過專業調查、定期誘捕及公私協力、環境教育，盼恢復水域生態平衡，還給本土原生魚種健康的棲息環境。圖／北市公園處提供

被譽為「內湖雙璧」的大湖與碧湖公園，是台北市民遠離都市塵囂的後花園，為持續推動「雙湖外來魚種移除計畫」，北市公園處持續透過專業調查、定期誘捕及公私協力、環境教育，盼恢復水域生態平衡，還給本土原生魚種健康的棲息環境。

根據北市公園處近年的魚類生態調查顯示，大湖公園水域的外來種魚類，主要為俗稱「垃圾魚」的琵琶鼠魚、粉紅副尼麗魚及尼羅口孵非鯽；碧湖公園水域的外來魚種，主要為粉紅副尼麗魚、尼羅口孵非鯽與吉利非鯽。

公園處表示，雙湖外來魚種泛濫的主因，多源自於過去民眾「不當放生」及長期餵食野生禽鳥魚類，導致殘留飼料富營養化，進而助長外來強勢種繁殖。公園處再次強調，拒絕不當放生與餵食，是守護雙湖生態最關鍵的一步，期盼市民朋友共同配合，攜手守護珍貴的原生生態。

公園處說，這些外來魚種具備適應力極強、繁殖速度快、且在台灣野外缺乏天敵制衡等特性。牠們不僅會搶奪本土魚類的食物與生存空間，更會大量吞食原生魚種的魚卵、啃食水生植物，導致湖泊生物多樣性急遽降低，甚至對水質造成負面影響。

為扭轉水域生態劣勢，公園處自2022年起，積極啟動生態復育行動，攜手內湖社區大學及中華民國自然生態保育協會等專業團體展開長期治理。透過設置大格網目刺網、定點誘捕等科學化移除策略，歷年來已成功移除數萬尾琵琶鼠魚。在持續高強度移除作業下，大湖及碧湖公園的琵琶鼠魚入侵程度，已獲顯著控制並呈降級趨勢。

為持續推動「雙湖外來魚種移除計畫」，持續透過專業調查、定期誘捕及公私協力、環境教育，盼恢復水域生態平衡，還給本土原生魚種健康的棲息環境。圖／北市公園處提供
為持續推動「雙湖外來魚種移除計畫」，持續透過專業調查、定期誘捕及公私協力、環境教育，盼恢復水域生態平衡，還給本土原生魚種健康的棲息環境。圖／北市公園處提供

內湖 外來種 北市

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