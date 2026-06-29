單胎機率99%！紅毛猩猩懷雙胞胎 北市動物園剖腹產完成罕見壯舉

台北市立動物園今天迎來好消息，園內紅毛猩猩「可乙」在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，園方表示，紅毛猩猩產下雙胞胎在全球極為罕見，幾無前例可循，不僅是園方長期投入瀕危物種域外族群保育繁殖的重要里程碑，也為大型靈長類高風險妊娠與跨領域照護合作，留下珍貴經驗，由於兩隻個體為早產，目前嚴密監控生命體徵，全力守護生命。

紅毛猩猩是世界自然保育聯盟（IUCN）紅皮書「極危（Critically Endangered）」等級物種，也是自然界中繁殖率最低的哺乳動物之一，野外母猩猩每6到8年才誕下一胎，且高達99%為單胎，且做為純樹棲的大型靈長類，母紅毛猩猩在樹林間擺盪移動時，必須依靠單手及腹部抱著幼崽，「雙胞胎」等同幼仔無法同時存活，即便在圈養環境下，紅毛猩猩產下雙胞胎的機率，極為罕見。

園方表示，「可乙」過去曾有懷孕經驗，但前次生產結果不順利，這次懷孕後動物園即以高風險妊娠個案審慎照護，經孕期超音波檢查發現，可乙懷有極其稀有的同卵雙胞胎，考量雙胎妊娠對母體與胎兒皆是重大負擔，自然分娩恐增加難產、胎兒窘迫及母體併發症風險，醫療與照養團隊經過審慎評估後，決定以計畫性剖腹產，為母體與胎兒爭取較大的安全。

園方與醫療與照養團隊啟動跨團隊照護機制，整合保育繁殖、動物照養、獸醫醫療及跨領域專業經驗，醫療團隊也運用近年建立的紅毛猩猩胎兒超音波監測資料，在孕期透過不麻醉、自願性行為訓練方式，追蹤雙胞胎發育與母體狀況，作為手術時機研判的重要依據，經評估考量風險，選擇在尚未足月、但相對較能兼顧安全的時間點剖腹產。

雙胞胎寶寶今日娩出後，出生初期未能立即建立穩定自主呼吸，團隊隨即進行保溫、呼吸支持與生命徵象監測，目前兩隻寶寶仍在高度風險觀察期，尚未脫離危險，後續能否穩定呼吸、維持體溫、建立營養攝取及避免感染，仍是接下來照護上最關鍵的挑戰。照護團隊將持續嚴密觀察兩隻寶寶健康狀況，全力守護這兩個得來不易的小生命。

台北市立動物園今天迎來好消息，園內紅毛猩猩「可乙」在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，完成國際極其罕見壯舉。圖／動物園提供

台北市立動物園今天迎來好消息，園內紅毛猩猩「可乙」在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，完成國際極其罕見壯舉。圖／動物園提供

台北市立動物園今天迎來好消息，園內紅毛猩猩「可乙」在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，完成國際極其罕見壯舉。圖／動物園提供

台北市立動物園今天迎來好消息，園內紅毛猩猩「可乙」在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，完成國際極其罕見壯舉。圖／動物園提供

台北市立動物園今天迎來好消息，園內紅毛猩猩「可乙」在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，完成國際極其罕見壯舉。圖／動物園提供

台北市立動物園今天迎來好消息，園內紅毛猩猩「可乙」在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，完成國際極其罕見壯舉。圖／動物園提供

台北市立動物園今天迎來好消息，園內紅毛猩猩「可乙」在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，完成國際極其罕見壯舉。圖／動物園提供

台北市立動物園今天迎來好消息，園內紅毛猩猩「可乙」在動物園及台大動物醫院醫療團隊手術下，完成剖腹產娩出雙胞胎，完成國際極其罕見壯舉。圖／動物園提供