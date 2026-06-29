碧潭堰毛蟹洄游登場！先頭部隊現身 連續第5年見證生態復甦

新北市碧潭堰小毛蟹再度迴遊登場。新北市水利局長宋德仁表示，今年毛蟹已陸續開始洄游，目前現身的仍是「先頭部隊」，預計將迎來大規模洄游盛況，民眾近期若在夜間前往碧潭周邊，有機會親眼目睹毛蟹逆流而上的自然奇景。

宋德仁表示，毛蟹每年大約都在端午節前後開始洄游，今年也不例外，目前只是第一批毛蟹開始上溯，數量尚未達高峰。他指出，毛蟹洄游與河川流量密切相關，每逢大雨過後，上游流量增加，便會有更多毛蟹陸續往上游移動，因此接下來若有較明顯降雨，可望迎來大量洄游。

宋德仁指出，新北市持續觀察碧潭堰毛蟹洄游情形，今年已邁入第2年，近年毛蟹數量呈穩定增加趨勢。以去年為例，就曾出現2波洄游，第一波落在端午節前後，因適逢農曆潤月，7月又出現第二波洄游。

他表示，毛蟹並非只會利用人工設置的攀爬設施，而是「只要有路就會走」，除堰體外，河道各處都可能看到牠們攀爬前進，甚至魚道周邊、階梯都有機會發現毛蟹蹤跡。去年甚至有毛蟹一路移動至秀朗橋附近，當時還曾有機車騎士因輾壓毛蟹滑倒，引發外界關注。

宋德仁表示，毛蟹屬夜行性動物，因此多在夜間活動，民眾若想觀察洄游景象，建議於夜間、雨後前往碧潭周邊河道，有較高機會看到毛蟹成群逆流而上的畫面；也呼籲民眾保持距離，不要干擾毛蟹洄游，讓牠們順利完成生命旅程。

新北市碧潭堰近日迎來毛蟹洄游季，先頭部隊已陸續現身。圖／新北市水利局提供

新北市碧潭堰近日迎來毛蟹洄游季，先頭部隊已陸續現身。圖／新北市水利局提供