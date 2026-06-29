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守護犬「巴德利」難敵病痛…宜蘭消防員為牠辦告別式哭紅眼

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭消防分隊昨為「巴德利」舉辦告別式。記者戴永華／攝影
宜蘭消防分隊昨為「巴德利」舉辦告別式。記者戴永華／攝影

宜蘭消防分隊資深守護犬「巴德利」陪伴隊員走過十五年歲月，日前難敵病痛離世，分隊昨為巴德利辦告別式，有人哭紅眼、有人舉手敬禮，分隊長盧秉宏輕聲呼喚：「巴德利，任務結束了，快樂地去你想去的地方」。

巴德利原是流浪犬，二○一二年被領養時只有三個月大，名字是時任分隊長林明仁取的，源自日語「電池」。巴德利駐守分隊，成為大家口中敬重的「資深一員」，連新進隊員也要稱呼牠一聲「學長」。

宜蘭消防分隊守護犬「巴德利」因病離世。圖／宜蘭消防分隊提供
宜蘭消防分隊守護犬「巴德利」因病離世。圖／宜蘭消防分隊提供

義消第一大隊幹事吳明政說，巴德利剛領回來時毛茸茸，很討人喜愛，每當火警鈴聲大作，牠會豎起耳朵衝出來，目不轉睛地目送隊員出勤，彷彿叮嚀「注意安全，平安歸來」；消防第三大隊特種分隊長陳裔悊說，不只隊員們喜愛「巴德利」，鄰居也對牠疼愛有加，成為親善大使。

巴德利日前因病倒下，由於牠早是同仁心中家人，宜蘭消防分隊昨在寵物生命館辦告別式，昔日的替代役男、同事紛紛來送牠，默默悼念「巴德利，一路好走」。

消防員 宜蘭 告別式 流浪犬

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