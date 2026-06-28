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嘉義仁義潭浪犬已破千隻 90歲愛媽貼公告「養不起了」求別再丟狗

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣仁義潭成浪犬熱點，持續有人棄養且有人餵養，嘉畜所估計浪犬數量已破千隻。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣仁義潭成浪犬熱點，持續有人棄養且有人餵養，嘉畜所估計浪犬數量已破千隻。記者黃于凡／翻攝

嘉義仁義潭周邊長期存在流浪犬聚集，嘉義縣家畜疾病防治所執行人犬衝突熱區專案發現，當地棄養犬隻持續增加，且聚集大批愛心人士固定餵食，形成棄養與餵養並存現象。家畜所初估，仁義潭周邊遊蕩犬數量已突破千隻，固定餵養民眾超過30人，導致犬隻數量難以有效控制。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，仁義潭是嘉義縣市流浪犬棄養與餵養問題最嚴重區域，每年有數百隻犬隻被棄置在當地，加上民眾持續提供食物，形成難以打破的惡性循環，問題核心在於棄養數量增加，當善意不斷為不負責任的行為承擔後果，也讓人犬衝突持續加劇。

家畜所表示，近年導入智慧圍籬捕犬系統，透過即時監測捕捉遊蕩犬隻，由動物保護管制隊協助安置，在沿海地區收穫不錯成效，但仁義潭有30多名民眾固定餵養流浪犬，甚至在犬隻進入智慧圍籬後將其放出，增加管制作業難度，目前估計遊蕩犬數量已突破千隻。

仁義潭近日出現一張90多歲愛媽手寫告示，引起外界關注。告示寫著「先生小姐請不要再丟小狗在這裡了」、「養不起了」等字句，反映長期餵養流浪犬的壓力與無奈，多年來持續購買飼料照顧流浪犬，甚至曾大量採購飼料供應，但面對不斷增加棄養犬隻，也感到力不從心。

家畜所呼籲，飼主應善盡飼養責任，切勿任意棄養犬隻，根據動物保護法規定，棄養動物將面臨最高15萬元罰款；流浪犬問題若僅靠民間餵養，無法從根本解決數量增加與繁殖問題，仍需透過源頭管理、絕育及認養等措施，改善仁義潭周邊遊蕩犬現況。

嘉義縣仁義潭成浪犬熱點，90歲愛媽貼手寫信「養不起了」，求大家別再丟狗。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣仁義潭成浪犬熱點，90歲愛媽貼手寫信「養不起了」，求大家別再丟狗。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣仁義潭成浪犬熱點，持續有人棄養且有人餵養，嘉畜所估計浪犬數量已破千隻。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣仁義潭成浪犬熱點，持續有人棄養且有人餵養，嘉畜所估計浪犬數量已破千隻。記者黃于凡／翻攝

流浪犬 嘉義 仁義潭

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