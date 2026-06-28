影／宜蘭消防守護犬「巴德利」告別式 隊員淚眼送別：一路好走

宜蘭消防分隊資深守護犬「巴德利」陪伴隊員走過15年水火交織的歲月，日前難敵病痛離世，消防分隊今天為巴德利舉辦告別式，除了前後期隊員、替代役男、附近鄰居也趕來送牠一程；有人哭紅眼、有人舉手敬禮、願牠一路好走，分隊長盧秉宏輕聲呼喚：「巴德利，任務結束了，快樂去到你想去的地方」。

巴德利原本是一隻流浪犬，2012年被領養回來時只有3個月大，當時名字是退休前分隊長林明仁取得，源自日語「電池」，牠總是全身充滿活力、活蹦亂跳，鼓舞大家的士氣。高壓的消防生活裡隊員來來去去，唯有牠永遠駐守在分隊，成為大家口中敬重的「資深一員」，就連新進消防隊員也都要稱呼牠一聲「學長」。

義消第一大隊幹事吳明政說，巴德利剛領回來時毛茸茸，很討人喜愛，在大家教導下牠漸漸習慣作息，也與大家相處打成一片、形影不離；每當火警鈴聲大作，牠會立刻豎起耳朵跑出來，目不轉睛的眼神目送隊員出勤，彷彿叮嚀大家「注意安全，平安歸來」。

消防第三大隊特種分隊長陳裔悊說，不只隊員們喜歡「巴德利」，連鄰居都把牠當成好朋友、鄰里守護犬，有時巴德利跑出去一趟，獲贈雞腿、牛肉滿載而歸，吃得比我們還好，大夥看著牠開心，打火工作的疲累似乎也獲得療癒。

巴德利「電池學長」日前因病倒下，隊員輪流陪伴牠最後一程，直到牠閉上眼離去。由於牠早已是同仁心中無可取代的家人，宜蘭消防分隊下午在寵物生命館舉辦告別式，包括以前的替代役男、老同事紛紛回來送牠，還有家長帶著孩子，鄰居也雙手合十獻花，默默悼念「巴德利，一路好走」。

游國連老師與市民代表游國良特地來告別「巴德利」，感謝牠守護宜蘭安全，帶給大家美好的回憶與動人的生命教育；分隊長盧秉宏最後不捨地說：「謝謝你，巴德利！任務結束了，去到你想去的地方」。

再一次輕柔撫摸著「巴德利」，任務結束了，一路好走。記者戴永華／攝影

宜蘭消防分隊資深守護犬「巴德利」日前難敵病痛離世，消防分隊今天為巴德利舉辦告別式，除了前後期隊員、替代役男、附近鄰居也趕來送牠一程，觀看巴德利生前的影片。記者戴永華／攝影

宜蘭消防分隊資深守護犬「巴德利」的告別式，有人哭紅眼、有人舉手敬禮，任務結束了，願牠一路好走。記者戴永華／攝影

宜蘭消防分隊今天為守護犬「巴德利」舉辦告別式，人手一束白菊送別，願牠一路好走。記者戴永華／攝影

潮消防隊員帶著子女來送別「巴德利」最後一程，感謝牠守護宜蘭市區，帶給大家的美好回憶。記者戴永華／攝影

宜蘭消防分隊今天為守護犬「巴德利」舉辦告別式，人手一束白菊送別，願牠一路好走。記者戴永華／攝影