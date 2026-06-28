嘉義仁義潭成棄養聖地 超過千隻浪犬流竄

嘉縣仁義潭近年成「棄養聖地」，超過千隻浪犬流竄，家畜防治所在此推動「人犬衝突熱區」精進專案，架設智慧圍籬捕犬系統，但因不少「愛爸、愛媽」餵養、阻礙，人犬衝突依舊難解。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如近日在臉書貼文指仁義潭是整個嘉義縣市「棄養」與「作功德」的聖地，預估整區犬隻破千、有30多名餵養人；每年有數百犬隻被棄養於此，形成一個永無止盡惡性循環的結界。

林珮如今天接受中央社記者訪問說，家畜防治所去年在嘉義縣海區執行人犬衝突熱區專案，利用智慧圍籬捕犬系統，獲得不錯的成果，因此今年初開始在仁義潭施行此專案，卻屢遭阻礙。

林珮如說，透過監視器畫面才得知，是部分「愛爸、愛媽」會干擾捕狗作業，把進入智慧圍籬的小狗放走。上星期訪查當地一名農民，還目睹民眾把5、6隻出生不久的小狗，載到仁義潭放生；這些不當作為讓她很無奈。

林珮如強調，餵養流浪動物首要考量是不要造成社會問題，更要協助家畜所，進行浪犬的結紮、打狂犬病疫苗，另外有攻擊性者，要收容處理，才是真正的愛狗人士。也呼籲養狗人士要遵守法令，為愛狗植晶片、結紮。

仁義潭位於嘉義縣番路鄉與嘉義市交界處，多為水源保護區，森林、農牧用地交錯，人煙較少，適合動物生存，卻成了「棄養聖地」，為數眾多的浪犬長期來造成當地居民、遊客的困擾。