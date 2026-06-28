毛小孩業務壓力山大 苗栗縣府人力及硬體升級

苗栗縣動物保護防疫所業務繁重，且備受社會注目，近半年換了2名所長，縣府規畫增加專責動保課室、9名人力，設立寵物運動公園，及籌建中途之家，多管齊下回應量能需求。

苗栗縣去年底爆發公館鄉「人人犬舍」涉違法繁殖、超養及剪除聲帶事件後，今年5月又接連發生西湖鄉一家網紅餐廳犬隻不當對待案，及三義鄉十字弓射犬，造成1死1傷案，毛小孩在現代社會地位越來越重要，動保議題也備受注目，縣府規畫動保所量能升級因應需求。

縣長鍾東錦特別引用今年初賴清德總統出席「信賴旺旺喵喵嘉年華」，所致詞揭露全台毛小孩已經超過台灣14歲以下的孩子，動保所擴編，增加人力、改善環境，已經是當務之急，縣府農業處整體評估場址條件、收容空間、防疫動線、動物照護品質、營運人力，及長期管理成本等面向，增建硬體並同步考量獸醫照護、人員配置、收容品質及後續認養媒合等配套。

農業處指出， 苗栗縣毛小孩登記寵物數量，目前9萬7321隻，而14歲以下的人口5萬9192名，寵物狗確實已經超越逾6成，而僅是動防所業務的一環，動防所目前編制3課、45人，規畫增設動物保護專責課室，辦理動物保護案件查察、遊蕩犬管制捕捉、教育宣導，及後續追蹤等業務，預計增加9名人力。

此外，銅鑼鄉動物保護教育園區旁設置寵物運動公園案，工程已經完成設計，近期將上網招標，縣府計畫引進民間具動物照護及收容經驗團體，委託辦理中途之家，目前盤點適合土地中，多管齊下提升案件處理效率、現場應變能力，及整體動物保護治理量能。