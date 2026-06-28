快訊

世足賽／南韓確定出局！民主剛果逆轉烏茲別克首闖淘汰賽

台灣鮮乳全球最貴 關鍵上架費調降成無解僵局

MLB／投球局數激增鄧愷威有點疲勞 今先發賽後被下放3A

聽新聞
0:00 / 0:00

毛小孩業務壓力山大 苗栗縣府人力及硬體升級

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣動物保護防疫所回應需求，規畫增加專責動保課室、9名人力，設立寵物運動公園，及籌建中途之家。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣動物保護防疫所回應需求，規畫增加專責動保課室、9名人力，設立寵物運動公園，及籌建中途之家。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣動物保護防疫所業務繁重，且備受社會注目，近半年換了2名所長，縣府規畫增加專責動保課室、9名人力，設立寵物運動公園，及籌建中途之家，多管齊下回應量能需求。

苗栗縣去年底爆發公館鄉「人人犬舍」涉違法繁殖、超養及剪除聲帶事件後，今年5月又接連發生西湖鄉一家網紅餐廳犬隻不當對待案，及三義鄉十字弓射犬，造成1死1傷案，毛小孩在現代社會地位越來越重要，動保議題也備受注目，縣府規畫動保所量能升級因應需求。

縣長鍾東錦特別引用今年初賴清德總統出席「信賴旺旺喵喵嘉年華」，所致詞揭露全台毛小孩已經超過台灣14歲以下的孩子，動保所擴編，增加人力、改善環境，已經是當務之急，縣府農業處整體評估場址條件、收容空間、防疫動線、動物照護品質、營運人力，及長期管理成本等面向，增建硬體並同步考量獸醫照護、人員配置、收容品質及後續認養媒合等配套。

農業處指出， 苗栗縣毛小孩登記寵物數量，目前9萬7321隻，而14歲以下的人口5萬9192名，寵物狗確實已經超越逾6成，而僅是動防所業務的一環，動防所目前編制3課、45人，規畫增設動物保護專責課室，辦理動物保護案件查察、遊蕩犬管制捕捉、教育宣導，及後續追蹤等業務，預計增加9名人力。

此外，銅鑼鄉動物保護教育園區旁設置寵物運動公園案，工程已經完成設計，近期將上網招標，縣府計畫引進民間具動物照護及收容經驗團體，委託辦理中途之家，目前盤點適合土地中，多管齊下提升案件處理效率、現場應變能力，及整體動物保護治理量能。

毛小孩 苗栗縣 鍾東錦

延伸閱讀

疑長期不當餵食還引來山豬 遊蕩犬數量三級跳苗栗一年捕捉1228隻

苗栗爭取經費教育部回覆公文冷冰冰？ 部長鄭英耀：沒有分別心

陽明交大苗栗校區案承諾品質 教長鄭英耀：否則我這一關過不了

苗科實中案建請「惠予設立」 可行性評估揭4效益

相關新聞

衛福部擬擴大在宅醫療對象 石崇良：慢性心腎衰竭、COPD患者可能納入

台灣邁入超高齡社會、急性病床需求升高，又面臨醫療人力緊縮。台灣在宅醫療學會舉辦「第一屆亞太在宅醫療大會」，希望2030年前在宅醫療應占醫療支出從不到1%提升至3%。衛福部長石崇良今參加大會並受訪表示，台灣邁入超高齡社會，在宅醫療需求愈來愈高，往後更會擴大服務對象，相關經費還會增加。因此，學會期待在宅醫療經費占醫療支出達到，甚至超過3%，這是必然趨勢。

疑長期不當餵食還引來山豬 遊蕩犬數量三級跳苗栗一年捕捉1228隻

苗栗縣動物保護防疫所一年捕捉1228隻遊蕩犬，但趕不上棄養、繁殖速度，數量三級跳，最大原因就是熱區長期不當餵食造成群聚，永和山水庫甚至引來山豬搶食，威脅民眾安全，但缺乏處罰規定嚇阻，動防所喊話呼籲配合。

高溫要回來了！太平洋高壓持續西伸 一天比一天熱

連續幾天大雨，造成多地淹水等災情，但隨鋒面北退，天氣要轉晴且高溫炎熱了。

常見水果竟是腎臟殺手！連吃多顆恐腎衰竭 醫師：4類人嚴禁食用

不少水果雖然營養豐富，但對病人卻是「毒藥」。台灣1名醫生表示，楊桃營養價值極高，但含有毒素，正常人可以經腎臟代謝排出體外，一旦腎功能不佳，腎臟過濾功能下降，令到毒素無法排出累積體內，破壞中樞神經系統，就會出現精神錯亂、癲癇發作和癲癇，最嚴重是死亡。

孕婦吃隔夜西瓜險害2命！高燒送院剖腹產子 嬰確診腦膜炎、敗血症

吃1塊西瓜，差點害了2條人命。廣東有孕婦吃了隔夜西瓜後出現肌肉酸痛與噁心等不適症狀，而且胎動明顯減少，其後更高燒到38.5℃，情況危急而赴院求醫。深圳市婦幼保健院接診後立即安排緊急手術，為孕婦剖腹取出嬰兒，搶救了母子生命。

積淹水清理屏縣衛生局提醒防範鉤端螺旋體病、類鼻疽及登革熱

受強降雨影響，屏東縣多處地區發生積淹水，雨勢逐漸趨緩，民眾展開家園清理，屏東縣政府衛生局提醒，災後環境易因接觸汙水、汙泥及積水孳生病媒蚊，增加鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱等傳染病風險，呼籲民眾清理環境時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」三大防疫原則。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。