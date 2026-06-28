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疑長期不當餵食還引來山豬 遊蕩犬數量三級跳苗栗一年捕捉1228隻

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣永和山水庫遊蕩犬通報熱區，動物保護防疫所持續加強巡視與捕捉。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣永和山水庫遊蕩犬通報熱區，動物保護防疫所持續加強巡視與捕捉。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣動物保護防疫所一年捕捉1228隻遊蕩犬，但趕不上棄養、繁殖速度，數量三級跳，最大原因就是熱區長期不當餵食造成群聚，永和山水庫甚至引來山豬搶食，威脅民眾安全，但缺乏處罰規定嚇阻，動防所喊話呼籲配合。

動防所最近公告苗栗縣遊蕩犬族群現況及源頭管理執行方針，指出農業部2018年起每2年辦理抽樣調查，推估遊蕩犬數量，苗栗縣2021年2905隻、2023年3892隻，2025年7403隻，數量三級跳，動防所認為遊蕩犬管理工作面臨「相當挑戰」。

動防所去年捕捉1228隻遊蕩犬，其中絕育移置527隻，開放認領養，絕育回置701隻，完成絕育、注射疫苗及必要處置後回置原地，但捉不勝捉，三大熱區在永和山水庫、竹南沿海地帶，及竹南工業區，景點永和山水庫一年捕捉約400隻，仍趕不上民眾棄養、放養及繁殖速度，追逐車輛及滋擾民眾等情形最為嚴重。

動防所分析遊蕩犬隻群聚增生問題並非單一因素，而是棄養、未絕育，及不當的餵食、放養行為長期累積所致，尤其母犬繁殖能力驚人，一隻母犬一年可繁衍約20隻幼犬，永和山水庫餵養，近來民眾數次目擊引來山豬搶食，部分山豬體型巨大，威脅公眾安全之虞。

餵養遊蕩犬並沒有直接處罰規定，雖有違反廢棄物清理法的疑義，但實務上難以認定開罰，棄養部分，依動物保護法規定，可處3萬元至15萬元罰鍰，但實務必須確認犬隻身分、飼主歸屬、棄養事實及相關行為態樣，並依法完成通知、陳述意見及送達程序，苗栗縣近3年僅開罰10件。

動防所呼籲民眾落實犬隻寵物登記、絕育及晶片植入， 不棄養及任意放養犬隻，不餵食遊蕩犬，避免生態受到干擾，認養代替購買，增加動物收容所周轉率，從源頭管理做起，逐步減少遊蕩犬數量。

苗栗縣永和山水庫遊蕩犬通報熱區，動物保護防疫所持續加強巡視與捕捉。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣永和山水庫遊蕩犬通報熱區，動物保護防疫所持續加強巡視與捕捉。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣永和山水庫遊蕩犬通報熱區，動物保護防疫所持續加強巡視與捕捉。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供
苗栗縣永和山水庫遊蕩犬通報熱區，動物保護防疫所持續加強巡視與捕捉。圖／苗栗縣動物保護防疫所提供

苗栗縣永和山水庫有人餵養遊蕩犬，民眾今年5月4日下午4點目擊3隻大山豬搶食。圖／脆友xin._lin提供
苗栗縣永和山水庫有人餵養遊蕩犬，民眾今年5月4日下午4點目擊3隻大山豬搶食。圖／脆友xin._lin提供

農業部 苗栗縣 苗栗

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