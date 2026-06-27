動保團體凱道高喊全面禁山豬吊 5萬張連署書送總統府

台灣動物共生聯盟等多個動保團體今下午於凱道集結，呼籲政府正視動物苦難，全面禁止山豬吊，並將5萬張連署書送入總統府，盼民意被聽見。對此，農業部林業及自然保育署回應，兼顧農民生計與原民權利，源頭管理才是治理關鍵，未來配合動保法修法，將自源頭禁止市售大口徑金屬套索的輸出入、製造及販賣。

聯盟指出，山豬吊便宜、無差別捕捉、殘忍高效的特質，與傳統需要技術與智慧的「陷機獵」不同，全面禁止山豬吊，正是為了保護台灣山林生態，讓傳統狩獵文化得以在生態平衡的基礎上傳承。而山豬吊的無差別捕捉，五年多來誤捕黑熊31隻9死、三年來誤捕石虎9隻8死，其他動物更是傷亡無數。

聯盟表示，農業部長陳駿季於2024年曾承諾以1年緩衝期為限，推廣改良式獵具後就公告禁用山豬吊，但迄今不僅政策承諾失信，也讓社會大眾對動物保育政策穩定性產生疑慮。

與會的發言代表質疑，一個重視生命的國家，該不該讓無差別陷阱存在？山豬吊無法分辨動物，這些動物受害不是意外，而是制度造成高風險繼續存在的結果，她反對的是無差別傷害，不該在農民生計、保護動物之間二選一，解決農損、原民狩獵文化問題，不該以殘忍為代價。

對此，林保署回應，考量山村居民的生計保障及文化延續，不論是防治農害或是傳統狩獵，仍有使用金屬套索的強烈需求，目前也沒有其它更經濟有效且安全的工具可取代，世界各先進國家也並未完全禁用金屬套索，而是著重於「減少誤捕」與「減輕對動物傷害」。

林保署表示，市售大口徑金屬套索較易誤捕非目標物種，也容易造成嚴重傷害，因此透過源頭管制，讓民眾不致輕易取得，才是關鍵解方。林保署近年推動換用改良式獵具，迄今已換發1萬2464組，皆無誤捕救傷案例，也同步回收金屬獸鋏與大口徑金屬套索4000餘組，農業部也已著手修訂「動物保護法」，未來將自源頭禁止市售大口徑金屬套索的輸出入、製造及販賣，降低民眾購買取得便利性。

林保署也說，立法院2025年野保法修法附帶決議，公告禁用大口徑金屬套索應在取得原住民族人與農民認同及符合原基法前提上，與原民會採取會銜公告方式辦理。然而，根據原民會115年1月最新基層調查顯示，有41%的原民族群認同改良式獵具之設計，但高達60%的族人對全面禁用金屬套索表示不同意。

林保署強調，未來將配合動保法修法，待市售大口徑山豬吊的限販、限製條文通過，讓改良式獵具得以全面取代大口徑金屬套索，透過跨法規的策略聯防與公私協力，兼顧農民權益、原民傳統與生態永續，具備韌性的人獸共域治理框架。

近五萬全台各地民眾連署書預計送入總統府。記者葉冠妤/攝影