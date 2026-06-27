雪霸直播黃魚鴞育雛過程 串起雪霸山林與小一學童的美好緣份

黃魚鴞是台灣體型最大的貓頭鷹，也是森林溪流生態系的重要指標物種，雪霸國家公園直播黃魚鴞育雛，讓彰化縣竹塘國小一年甲班的孩子與保育類野生動物結下了特別的緣份。學童在老師帶領下利用課餘時間持續觀看直播，陪伴黃魚鴞寶寶一天天長大，在觀察與等待中，悄悄種下關愛自然的種子。

雪霸國家公園管理處表示，雪管處近年透過生態直播，希望讓更多民眾有機會認識野生動物的真實生活樣貌，進而理解棲地保育的重要性。今年4月底，竹塘國小一年甲班師生透過直播持續關注黃魚鴞育雛過程。孩子每天進教室後，總會關心黃魚鴞一家的近況，觀察親鳥覓食、育雛及幼鳥成長的點滴。從螢幕前的驚喜與歡呼，到課堂上的分享與討論，生態保育不再只是課本上的知識，已成為孩子真實而深刻的學習體驗。

雪管處指出，當得知這群孩子長期關注黃魚鴞育雛直播的故事後，雪霸相關工作人員都深受感動，特別贈送黃魚鴞相關書籍及DVD給學校，鼓勵孩子持續探索自然世界，將對野生動物的好奇與關懷延伸到日常生活。收到來自雪霸公園的禮物後，孩子開心不已，紛紛翻閱書籍、分享觀察心得，並透過繪畫創作記錄自己心中的黃魚鴞。

對孩子而言，黃魚鴞不再只是山林中的野生動物，而是一個陪伴他們成長的特別朋友。尤其讓人欣慰的是，校內老師張意文將這段珍貴的學習歷程投稿國語日報，並在端午節前夕刊登，孩子看見自己的故事躍上報紙版面，不僅感受莫大的鼓勵，也讓這段從山林到校園的美好緣份被更多人看見。

雪管處指出，今年備受關注的兩隻黃魚鴞寶寶「圓寶」與「鴞寶」已於5月下旬離巢，展開獨立生活的新旅程，離巢後直播並未馬上關閉，仍吸引大家關注，直到6月5日直播關閉前，偶而還會聽到「鴞寶」遠處傳來 如同「燒開水」的尖叫聲。且近期仍常有遊客主動詢問圓寶與鴞寶近況，關心牠們是否平安成長、順利適應野外生活。這份跨越地域與年齡的關懷，讓保育工作更具意義。

雪管處強調，環境教育最珍貴的價值，在於啟發人們對生命的關懷與對自然的尊重。從雪霸山林到彰化校園，一場直播串起的不只是知識的傳遞，更是一份對生命的感動。圓寶與鴞寶雖已飛向廣闊山林，但牠們帶來的感動與啟發仍持續延續，陪伴著孩子成長，也讓更多人願走近自然、認識自然，成為守護環境最溫暖的力量。

彰化縣竹塘國小一年甲班學生利用課餘持續關注黃魚鴞育雛狀況。圖／雪霸國家公園管理處提供

彰化縣竹塘國小一年甲班學生寫下對黃魚鴞寶寶的祝福。圖／雪霸國家公園管理處提供

彰化縣竹塘國小張意文老師將班上學生關注黃魚鴞育雛直播的過程投稿國語日報，並在端午節前夕刊登。圖／雪霸國家公園管理處提供