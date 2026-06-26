豪雨炸新竹！老虎濕答答散步 新竹動物園：可自主避雨

受颱風「米克拉」外圍環流影響，新竹地區今天降下豪大雨，有民眾拍下新竹市立動物園老虎區積水畫面，孟加拉虎在黃泥水中涉水，全身濕透引發網友關注。新竹市政府表示，老虎棲地與後舍通道保持暢通，涉水屬正常自然行為，目前園區各項狀況均正常。

從曝光影片可見，拍攝者從看台高處俯瞰，老虎區大面積積水，水位約至老虎小腿高度，原有草地幾乎被黃泥水覆蓋。孟加拉虎緩慢穿梭於仍露出水面的草叢間，不時低頭嗅聞水面、調整步伐前進，畫面呈現暴雨過後棲地積水情形，也引起不少民眾關心動物狀況。

新竹市立動物園表示，老虎棲地原本就規畫有完善的水池設施，根據長期觀察，老虎生性不排斥雨天，炎熱時更常有入池泡水消暑的習慣。今日雖然雨勢較大，但對老虎的棲地環境並無不良影響。

動物園說明，目前棲地與後舍之間的通道皆保持開放狀態，由老虎自主決定進出避雨。大雨中老虎涉水或戲水均屬正常的自然活動行為，目前園區內各項狀況一切正常，請民眾放心。