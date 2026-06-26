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落地小鳥不一定要救援！新北動保處教你先辨識雛鳥與幼鳥

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
正在學飛的領角鴞幼鳥雖然在地上，但不一定需要幫助，親鳥通常仍會在附近持續觀察照顧。若長時間落單或周遭可能有流浪犬貓等威脅，就要伸出援手。圖／新北市動保處提供
正在學飛的領角鴞幼鳥雖然在地上，但不一定需要幫助，親鳥通常仍會在附近持續觀察照顧。若長時間落單或周遭可能有流浪犬貓等威脅，就要伸出援手。圖／新北市動保處提供

夏季是鳥類繁殖育雛高峰期，新北市動保處提醒民眾，若在地上發現小小鳥切勿急於帶離現場，應先觀察鳥況及周遭環境，最好能判斷是「落巢雛鳥」或「學飛幼鳥」，以免拆散親鳥照顧，影響存活機會。

每年4至7月為鳥類繁殖旺季，新北市今年經統計截至5月便已受理618件野鳥救援通報案件，其中以拾獲落巢雛鳥或學飛幼鳥為大宗，其中有許多看似需要救援的幼鳥，其實正處於學習飛行階段，親鳥通常仍會在附近持續觀察照顧。

所以民眾發現地上的小鳥，若能先分辨是「雛鳥」或「幼鳥」再採取適當措施會比較好。譬如日前樹林區某校園通報有3隻家燕雛鳥不慎落巢，板橋動物之家派員前往了解，經現場評估後將雛鳥安全放回巢中，順利協助親鳥與雛鳥團圓。

動保處表示，雛鳥全身裸露或僅覆蓋少量絨毛，活動能力較弱，通常必須待在巢內，若發現意外落巢可協助尋找鳥巢並放回即可。幼鳥則已長出完整羽毛，常在巢區周邊活動，透過跟隨親鳥學習覓食及飛行技巧，即使停留地面或低矮枝條，也不一定代表遭到遺棄。

雛幼鳥由親鳥照顧的存活率遠高於人工飼養，民眾遇到時應「先觀察、後協助、再通報」，避免過度熱心反而造成不必要的人為干擾；但若發現位置在車流、人流密集處，或周遭可能有流浪犬貓等威脅，便可先移至鄰近安全灌木叢、樹枝或較高處，並於遠處觀察約30分鐘，確認親鳥是否持續照顧。

若幼雛鳥有明顯外傷、精神不振或持續處於危險環境，則可撥打1999市民服務專線或新北市動保處24小時救援專線（02）2959-6353通報。

幼鳥的特徵為羽翼已發展完全，但體表仍可見些許絨毛。圖／新北市動保處提供
幼鳥的特徵為羽翼已發展完全，但體表仍可見些許絨毛。圖／新北市動保處提供

樹林區某校園日前通報有3隻家燕雛鳥不慎落巢，板橋動物之家派員前往了解，經現場評估後將雛鳥安全放回巢中，順利協助親鳥與雛鳥團圓。圖／新北市動保處提供
樹林區某校園日前通報有3隻家燕雛鳥不慎落巢，板橋動物之家派員前往了解，經現場評估後將雛鳥安全放回巢中，順利協助親鳥與雛鳥團圓。圖／新北市動保處提供

雛鳥羽翼尚未長齊，全身裸露或僅覆蓋少量絨毛，活動能力較弱，通常必須待在巢內。圖／新北市動保處提供
雛鳥羽翼尚未長齊，全身裸露或僅覆蓋少量絨毛，活動能力較弱，通常必須待在巢內。圖／新北市動保處提供

夏季為家燕繁殖季，動保處時常接獲救援通報案件。圖／新北市動保處提供
夏季為家燕繁殖季，動保處時常接獲救援通報案件。圖／新北市動保處提供

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