野保團體：七成小穿山甲來不及長大 遭遊蕩犬攻擊致死超過八成

屏科大野生動物保育研究所助理教授孫敬閔研究團隊、高雄市馬頭山自然人文協會長期追蹤穿山甲「花生」與「阿喬」，分別於今年4月及5月裝設發報器監測，6月20日卻發現兩隻穿山甲皆已死亡，研判是遭受遊蕩犬攻擊致死。研究團隊指出，自2022年至今在台南、高雄山區追蹤的10隻幼年穿山甲，其中1隻因網具纏繞死亡，其餘6隻皆死於犬隻攻擊。在所有追蹤個體中，6成死於犬攻擊；若僅計算已知死因個體，犬攻擊更占死亡原因超過8成。

與會學者及保育團體指出，犬攻擊問題並非僅存在於穿山甲，石虎、草鴞、白鼻心、山羌等淺山野生動物同樣長期受到威脅，已成為台灣生物多樣性保育的重要挑戰，相關管理措施不應停留於末端救傷與個案處理，呼籲政府應從遊蕩動物源頭管理、生態熱區治理及跨機關協調等面向著手。

屏科大野生動物保育研究所研究助理劉仲景指出，穿山甲若能順利長大，壽命可達20年以上，然而目前研究結果顯示，犬攻擊已成為幼年穿山甲最重要的死亡因素之一。

他進一步說，過去4年追蹤過程，研究團隊多次面對類似殘酷結果，除了發報器脫落失去訊號的1隻個體，以及因網具纏繞死亡的1隻個體，其餘6隻死亡個體皆遭犬隻攻擊，而且多數甚至未能存活超過1年，而透過追蹤研究所揭露的數據，才讓社會看見原本隱藏於野外的死亡風險。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯強調，野生動物活動不認行政邊界，管理機制不應流於單一里的局部劃分，應正視地景連續性，將不回放範圍擴大至野生動物真實活動足跡，並建立跨縣市資訊串連與共治機制，切莫讓行政界線成為遊蕩犬管理的致命漏洞。

台灣石虎保育協會常務監事王泳心說，石虎棲地中的遊蕩犬貓數量也正持續增加。相較於2016年至2020年間的調查結果，2020年至2022年間遊蕩犬於棲地中的出現頻率增加近一倍，遊蕩貓的出現頻率更增加超過十倍。這些變化顯示，石虎所面臨的除了個別攻擊事件，棲地環境也正承受愈來愈高的遊蕩動物壓力。

王泳心指出，當一隻遊蕩犬長期活動於淺山與森林環境中，牠會自行移動、追逐與獵捕野生動物，可說是散布於棲地中的「移動式捕獸夾」，對石虎、穿山甲、白鼻心、山羌等中小型野生動物而言，這類風險往往無所不在。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，聯盟建議應將生態熱區管理措施法制化，建立明確法源依據，於生態熱區內落實禁餵、捕捉及不回置、強力取締放養等措施，降低遊蕩犬貓對保育物種的威脅，並建立跨縣市單位生態治理機制，同時提供足夠的執行資源。