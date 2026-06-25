影／海龜背甲癢狂蹭海扇 水下攝影揭「斷裂真相」非全人為破壞

國立海洋科技博物館在潮境保育區內設置的水下4K高畫質攝影機，記錄很多海洋生態與生物習性，近日捕捉到一隻海龜背甲附著藻類、寄生生物發癢，不斷磨海龜，蹭完後海扇隨之斷裂，因此證實保育區部分海扇受損，有部分是因為生物自然互動，而非全為人為破壞。

海科館2022年在基隆潮境保育區內設置3座水下4K高畫質攝影機，水下監測畫面可取得不經由人為的干擾下豐富的海洋生物多樣性，也透過科技監測揭露了人類活動對海洋生態具有干擾與警訊的提醒。

近日透過即時水下鏡頭直擊海龜因背甲發癢磨蹭、不小心把海扇「蹭斷」的調皮瞬間；更觀測到2025年背甲凹陷的「受傷龜」近期復原的狀態，以及用力將釣魚線拉出體內的「便秘龜」有趣的畫面。

海科館研究典藏組主任陳麗淑說明，攝影機捕捉到海龜磨蹭海扇的行為，其實與其生理結構有關。海龜的背甲是由脊椎骨與肋骨等骨骼癒合而成，屬於身體的一部分，其硬骨下方布滿神經與血管。當背甲附著藻類或寄生生物引發發癢時，海龜便會透過磨蹭礁石或珊瑚來止癢。畫面明顯可見海龜蹭完後海扇隨之斷裂，直接證實部分海扇受損屬於生物間的自然互動，而非全為人為破壞。

海科館館長王明源表示，多視角水下即時影像監測系統如同海底監視器，透過高解析度攝影機與環境監測設備，不僅能長期追蹤保育區的生態狀況，更能為未來的海洋研究、保育管理及環境教育累積第一手珍貴資料。

有關「受傷龜」與「便秘龜」現象，海科館指出，這可能與周邊的人為活動與海洋垃圾有關。

潮境保育區內已吸引海龜回歸與駐留，海科館與輔仁大學、海盛科技產官學跨界合作，去年共同開發「水下影像海龜出沒AI辨識方法」，希望透過AI技術高效篩檢水下直播影像並進行行為分析，以進一步擬定未來的保育措施。

除了記錄到海龜之外，水下鏡頭也記錄了豐富的魚群覓食與求偶行為。海科館表示，歡迎有興趣的民眾至「望海巷環境生態地圖-森川里海在潮境」海洋地理資訊系統（https://gis.nmmst.gov.tw/StoreMap）觀看夏季限定的水下即時直播與海氣象資訊。

背上有洞的受傷龜。圖／海科館提供

受傷龜龜殼已復原。圖／海科館提供