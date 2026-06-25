影／「孤僻猴」下山快閃偷瓜 礁溪溫泉湯屋監錄畫面超萌

宜蘭礁溪一間知名溫泉湯屋日前遭到野生台灣獼猴突襲，業者依習俗在櫃台前擺設供桌祭拜，不料獼猴竟趁眾人不注意，大搖大擺闖入，火速抱走一顆大木瓜後轉身就跑，動作俐落。這隻萌猴快閃偷瓜的進出行徑，全被監視器拍下，讓業者直呼好氣又好笑。

從流出的畫面可以看見這隻獼猴身手矯健，「犯案」過程大膽迅速，牠悄悄從畫面左下角溜進櫃檯前方，先是機警地站立東張西望，確認四下無人、沒有立即危險後，便直接鎖定目標，毫不猶豫地伸手抱起水果箱最上方的木瓜，一得手便循著原路快步離開，整個過程僅花費短短數秒，完全沒有翻找其他雜物。

湯屋業者事後發現供品不見了，經調閱監視器才驚覺桌上的鮮果遭毛賊洗劫。業者表示，旅館周邊山區原本就棲息著不少台灣獼猴，幾乎每天早晚都會有一群猴子下山巡視，常在附近的樹林、草叢與道路周邊活動。不過，以往猴群通常都很守規矩，頂多只是結伴經過，不太會主動靠近人群，更從來沒有發生過直接拿走供品的紀錄。

其實這隻身手俐落的獼猴其實是店家的「老面孔」。業者笑稱，牠不像其他猴子總是成群結隊行動，反而特立獨行、經常獨來獨往，看起來個性比較孤僻，因此員工對牠特別有印象；沒想到平常不愛群體生活的牠，這次竟然大膽單槍匹馬闖入湯屋內快閃偷瓜，這也是該園區頭一遭發生行竊事件。

這段逗趣的洗劫影片隨後在網路引發熱烈討論，不少網友看過後紛紛留言笑稱「這取貨手法太專業」、「猴哥也懂挑好東西」。雖然畫面令人莞爾，但業者提醒，野生獼猴終究具備野性，不論是遊客或員工，千萬不要因為覺得動物可愛就主動餵食或逗弄，以免讓猴群養成向人類索食的習慣，應保持適當距離、和平共處。

宜蘭礁溪有隻特立獨行的台灣獼猴跑下山，相中溫泉湯屋供桌上水果，火速動手行竊，「快閃偷瓜」的過程非常搞笑。圖／民眾提供