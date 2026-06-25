影／新北推「海膽」產業10萬粒供養殖 侯友宜放流紫海膽苗1萬粒

新北市政府繼發展「貢寮鮑」有成後，今年啟動「海膽產業構建輔導計畫」，將與國立台灣海洋大學合作生產10萬粒海膽苗供貢寮養殖戶，提升養殖戶收益，同時減少對天然海域海膽資源採捕量。市長侯友宜今放流放流九孔苗10萬粒、紫海膽苗1萬粒等增裕海洋資源。

新北市政府今天在栽培漁業示範區卯澳灣移植500株珊瑚營造友善海洋棲地，侯友宜、立委廖先翔等放流九孔苗10萬粒、紫海膽苗1萬粒、馬糞海膽1000粒、花枝苗5000尾及在地經濟性岩礁魚類黃雞魚、條石鯛、黑鯛、白星笛鯛魚苗1萬尾，並攜手產業、海洋大學學生共同參與。

侯友宜表示，貢寮鮑全國知名，很多人專程來吃，紫海膽也很好吃，市府要全力推動產業。今年啟動推廣輔導計畫，預計與國立台灣海洋大學合作生產10萬粒海膽苗供貢寮養殖戶，除提升養殖戶夏季收益，也減少對天然海域海膽資源採捕量，落實「養殖替代採捕」，建立生態與產業雙贏模式。

侯友宜說，為兼顧漁業生計與生態韌性，今年起實施「貢寮區距岸3海浬內完全禁止刺網作業」，降低網漁具對礁岩及珊瑚棲地的衝擊，並協助刺網漁船轉型為友善漁法，未來將擴大保育區並增修潛水魚槍等採捕管制規範。

海洋大學副校長冉繁華表示，海洋大學與新北市長期合作從事珊瑚復育、種苗培育及海洋教育，藉由珊瑚棲地重建，吸引更多魚類及海洋生物回到沿岸棲息。今年持續進行花枝、九孔、黃雞魚、條石鯛、黑鯛、白星笛鯛、馬糞海膽及紫海膽等在地物種水產種苗培育與放流，持續增裕海洋資源，進一步強化海洋生態韌性，促進漁業資源永續經營。

海大副教授徐德華說，九孔池也適合養海膽，將會加強與養殖戶來推廣海膽養殖，可以減少野生海膽採捕量， 養了之後海膽苗更可放流回海中增裕生態。

新北市漁業處說，民國108年迄今，產官學合作累積放流九孔、花枝、海膽、魚類等海洋生物約109萬尾（粒），並與海洋大學合作復育逾3500株珊瑚移植至卯澳灣，成效顯著。另外貢寮海洋資源復育園區兼具海洋教育功能，「珊瑚小學堂」、「海洋永續課程講座」等課程，共擴及逾1萬8000人次，未來將持續推廣海洋教育並協助大專院校培育海洋專業人才，共同守護海洋資源。

市長侯友宜今放流放流九孔苗10萬粒、紫海膽苗1萬粒等增裕海洋資源，圖為紫海膽。記者游明煌／攝影

市長侯友宜今放流放流九孔苗10萬粒、紫海膽苗1萬粒等增裕海洋資源。記者游明煌／攝影